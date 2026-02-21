Festival di Sanremo 2026 e album: tutti i dischi in uscita dei Big in gara

Dal 24 al 28 febbraio 2026, il Festival di Sanremo torna al Teatro Ariston con la sua 76ª edizione, portando sul palco 30 Big in gara con brani inediti pronti a conquistare il pubblico. La kermesse non è soltanto una competizione canora: molti artisti hanno programmato l’uscita di nuovi album, trasformando Sanremo in un vero trampolino di lancio discografico.

Di seguito, tutti i progetti annunciati.

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 e i loro brani inediti

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo, con 30 Big in gara che proporranno ciascuno un brano originale inedito, pronto ad animare le cinque serate dell’evento trasmesso da Rai1, Radio2 e RaiPlay.

Tra i protagonisti veterani e nuove leve della scena musicale italiana, Arisa aprirà la competizione con “Magica favola”, mentre Bambole Di Pezza porteranno “Resta con me”, un pezzo che unisce rock e spirito collettivo. Debutta in gara anche Chiello con “Ti penso sempre”, e Dargen D’Amico con l’irriverente “AI AI”, seguiti da Ditonellapiaga con “Che fastidio!” ed Eddie Brock con “Avvoltoi”, mostrando un mix di stili dall’ironia all’introspezione. Elettra Lamborghini arriva all’Ariston con “Voilà”, pronta a sorprendere con la sua energia pop, mentre Enrico Nigiotti proporrà “Ogni volta che non so volare”, e Ermal Meta si esibirà con “Stella stellina”. La coppia Fedez & Marco Masini gareggerà con “Male necessario”, un brano che già nelle rilevazioni social emerge tra i più discussi, e Fulminacci interpreterà “Stupida sfortuna”. Sul fronte dei giovani e delle collaborazioni, LDA & Aka 7even presenteranno “Poesie clandestine”, Leo Gassmann porterà “Naturale”, Levante canterà “Sei tu”, mentre Luchè si farà ascoltare con “Labirinto”. Malika Ayane proporrà “Animali notturni”, Mara Sattei “Le cose che non sai di me”, e Maria Antonietta & Colombre “La felicità e basta”. Altri Big della serata includono Michele Bravi con “Prima o poi”, Nayt con “Prima che”, Patty Pravo con “Opera”, Raf con “Ora e per sempre” e Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. In gara ci sono anche artisti emergenti come Samurai Jay con “Ossessione”, Sayf con “Tu mi piaci tanto”, Serena Brancale con “Qui con me”, Tommaso Paradiso con “I romantici” e Tredici Pietro con “Uomo che cade”, completando un cast eterogeneo che attraversa generi diversi, dalla ballad introspective al pop più diretto.

Questa rosa di 30 brani originali inediti, tutti presentati nel corso delle serate dal 24 al 28 febbraio, costituisce il cuore competitivo del Festival 2026 e anticipa, come ogni anno, molte delle principali uscite musicali dell’anno.

Festival di Sanremo 2026 e album: tutti i dischi in uscita dei Big in gara

Per molti artisti, la partecipazione a Sanremo coincide con la pubblicazione di nuovi musicali. Tra le uscite già programmate c’è Foto mosse di Arisa, atteso in uscita nella primavera del 2026 dopo la sua esibizione con “Magica favola”, così come Agonia di Chiello, fissato per il 20 marzo, e Doppia mozzarella di Dargen D’Amico, in arrivo il 27 marzo. Anche Ditonellapiaga ha annunciato che il suo album Miss Italia sarà disponibile dal 10 aprile, mentre Ermal Meta aprirà subito il calendario post‑Festival con Funzioni vitali, pubblicato il 27 febbraio, il giorno stesso in cui Mara Sattei ha già reso disponibile Che me ne faccio del tempo, il suo terzo disco che include la canzone “Le cose che non sai di me”.

Altri artisti scelgono strade diverse ma sempre collegate all’eco mediatico dell’Ariston. LDA e Aka 7even presentano il loro primo album insieme, Poesie clandestine, in uscita il 6 marzo, mentre Leo Gassmann rimanderà la pubblicazione di Vita vera paradiso al 10 aprile, offrendo al pubblico una prospettiva più ampia del suo percorso artistico dopo “Naturale”. Fulminacci seguirà con il suo Calcinacci il 13 marzo, e Nayt farà spazio al suo decimo album, Io individuo, il 20 marzo. Nelle stesse settimane Enrico Nigiotti lancerà Maledetti innamorati il 13 marzo, mentre i veterani Marco Masini e Fedez arriveranno con Perfetto imperfetto il 6 marzo, con una visibilità amplificata dal loro brano in gara “Male necessario”.

Non tutti però hanno legato un album a Sanremo: per alcuni big la partecipazione sembra ancora slegata da un progetto discografico imminente, ma la vetrina dell’Ariston può spingere verso nuove programmazioni. Artisti come Elettra Lamborghini (“Voilà”), Michele Bravi (“Prima o poi”), Serena Brancale (“Qui con me”), J‑Ax (“Italia Starter Pack”), Luchè (“Labirinto”), Sayf (“Tu mi piaci tanto”), Bambole di Pezza (“Resta con me”), e Francesco Renga (“Il meglio di me”) al momento non hanno annunciato un album collegato alla loro partecipazione, ma la rilevanza mediatica del Festival, che culmina con l’uscita ufficiale della compilation “Sanremo 2026” il 27 febbraio, potrebbe ridefinire le loro scelte editoriali nei prossimi mesi. La raccolta – comprensiva dei 30 brani in gara e, nella versione CD, delle quattro Nuove Proposte – sarà disponibile in formato fisico e digitale, con incluso anche il jingle ufficiale “Emigrato (italiano)” di Welo.