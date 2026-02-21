L'annuncio di Carlo Conti è arrivato durante il collegamento con il Tg1, proprio mentre la Cardinaletti era in studio

Un annuncio decisamente sorprendente, arrivato nel bel mezzo di una diretta televisiva e riguardante proprio colei che in quel momento si trovava in studio.

É quello riguardante la co-conduzione della serata finale del Festival di Sanremo 2026, che sarà affidata a Giorgia Cardinaletti. É stato Carlo Conti a confermarli nel corso del collegamento con il Tg1.

Ecco chi è e come ha reagito la professionista.

Sanremo 2026, Conti annuncia la co-conduttrice: la reazione di Giorgia Cardinaletti

Manca ormai pochissimo all’avvio ufficiale del Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio e l’atmosfera è già caldissima. Negli ultimi

giorni il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato, uno dopo l’altro, i vari co-conduttori e conduttori del PrimaFestival e del DopoFestival ma anche i

vari ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Mancava però un nome molto atteso, ovvero quello riguardante la co-conduzione dell’attesissima serata finale. Conti lo ha svelato proprio nella serata di sabato 21 febbraio durante un collegamento con il Tg1, rivelando anche i premi alla carriera.

“Il sabato, dopo il collegamento delle 20.30, non potresti essere con me e Laura a co-condurre il Festival?”, ha chiesto Conti a Giorgia Cardinaletti che in quel momento si trovava proprio a condurre il Tg. Lei è infatti una nota giornalista Rai e fiancheggerà non solo Carlo Conti ma anche Laura Pausini nel corso della finalissima. Sorpresa ed emozionata la giornalista ha così risposto: “Non è uno scherzo? Non so che dire”, sciogliendosi poi in un “Sì Grazie”.

Sanremo 2026, Conti annuncia i Premi alla Carriera

Sono inoltre stati ufficializzati, da parte di Carlo Conti, i Premi alla Carriera che verranno consegnati nientemeno che a Fausto Leali, a Mogol e a Caterina Caselli.