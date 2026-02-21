Ci siamo, la prossima settimana, per l’esattezza da martedì 24 a sabato 28 febbraio, andrà in scena la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ma ecco cosa ha rivelato Carlo Conti su ciò che farà al termine di ogni serata.

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Mio figlio ci sarà, ma….”

E’ quasi tutto pronto per la 74esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026.

Il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, nel corso di una intervista al programma “Il pomeriggio di Radio 2″, condotto da Savino Zaba e Diletta Parlangeli, ha confermato che questo sarà il suo ultimo festival. Sui generi in gara ha detto: “quest’anno c’è una varietà ancora maggiore nei generi: tanti brani lenti d’amore e di sentimenti che raccontano storie personali, ma c’è anche il rock, i ritmi latini, il country, il rap puro.” Poi ha parlato di suo figlio Matteo, che sarà presente tutta la settimana: “è felicissimo solo perché non andrà a scuola. Ma si è raccomandato: non gli devo presentare nessuno dei cantanti, è molto distaccato da questo… credo che andrà a pescare.”

Sanremo 2026, l’inaspettata confessione di Carlo Conti: “La prima cosa che farò dopo ogni serata”

Carlo Conti, nell’intervista, ha anche svelato che cosa farà alla fine di ogni serata, asserendo anche di non voler dare troppo tardi la linea al Dopo Festival: “come finisco vado subito in albergo, riesco ad addormentarmi immediatamente e la mattina mi sveglio. Magari non sono otto ore ma sette e me le dormo tutte di filata. Per me ora inizia la parte divertente: è la punta dell’iceberg, perché il lavoro fatto in questi mesi finalmente lo condivido con il pubblico. E’ la parte più rilassante e più entusiasmante.”