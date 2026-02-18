Tutto pronto per la 76esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Il direttore artistico ha svelato i Big in gara, la co-conduttore Laura Pausini e i super ospiti. Ma a pochi giorni dal Festival, si parla di uno scontro tra due Big…

Sanremo 2026, lite tra due Big in gara? L’indiscrezione: “Sono dovuti intervenire”

La prima serata della 76esima edizione di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti, sarà martedì 24 febbraio, con Laura Pausini co-conduttrice e l’attore turco Can Yaman super ospite, il primo attore internazionale e turco a co-condurre una serata della kermesse!

Super ospiti della seconda serata

La seconda serata di Sanremo 2026 vedrà sul palco ospiti l’attrice Pilar Fogliati, il cantautore Achille Lauro in un ruolo inedito e il comico Lillo Petrolo, con la costante presenza di Laura Pausini.

“Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza”, ha dichiarato Carlo Conti su Achille Lauro.

Terza e quarta serata

Per la terza serata, giovedì 26 febbraio, grande attesa per la super top model Irina Shayk. “Irina Shayk, una delle donne più belle del mondo, modella straordinaria e bravissima attrice, sarà con me e Laura Pausini”, ha svelato Carlo Conti.

Venerdì 27 febbraio, invece, la comicità di Nino Frassica travolgerà il pubblico dell’Ariston, sempre affiancato da Laura Pausini.

La finale

Gran finale, sabato 28 febbraio, con Laura Pausini co-conduttrice accanto a Carlo Conti. Ma chi sarà il super ospite dopo la rinuncia di Andrea Pucci?

La cantante, che ha portato l’Italia nel mondo, ha raccontato inizialmente di non voler accettare ma poi, si è convinta anche pensando ai consigli di Pippo Baudo, storico volto del Festival e suo grande amico.

Scontro tra due Big?

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026 si parla di un forte scontro avvenuto due Big in gara. Ma cosa sappiamo? Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, la lite sarebbe scoppiata per una camera con bagno!

Sarebbero dovute intervenire le rispettive agenzie dei cantanti per placare le acque. Uno dei due Big infatti, avrebbe persino minacciato di “sfogarsi” durante la performance se non avesse ottenuto la stanza desiderata. La tensione sarebbe davvero alle stelle fuori e dentro l’Ariston!