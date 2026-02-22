Sanremo 2026 invita il pubblico a diventare parte integrante del festival, partecipando al televoto e influenzando le classifiche dei cantanti in gara. Tra big e giovani talenti, ogni serata porta nuove sfide, con votazioni divise tra giurie specializzate e pubblico da casa, fino alla proclamazione del vincitore finale. Ecco come si vota.

Sanremo 2026: come votare e i numeri disponibili

I telespettatori possono partecipare al televoto inviando il codice a due cifre associato a ciascun artista, comunicato durante la trasmissione da Carlo Conti e dai co-conduttori. Il voto può essere espresso tramite SMS o chiamata da telefono fisso, digitando lo stesso codice. I numeri disponibili sono: 894.001 da fisso e 475.475.1 da mobile.

Ogni utenza può esprimere un massimo di tre voti per ciascuna sessione. Come dice il proverbio, “non più di quanto le regole permettono“. Il televoto da fisso è valido solo per le linee italiane dei gestori Webcom TLC, TIM, WindTRE, Convergenze, Tiscali, Iliad e Netoip; non è possibile votare da telefoni pubblici, cellulari o linee estere. Ogni chiamata valida costa 0,51 € IVA inclusa. Chiamate eccedenti il limite consentito, o con codice errato o fuori tempo, non saranno conteggiate.

Il televoto via SMS è riservato agli utenti mobili dei principali operatori italiani (TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Iliad e altri), inviando il codice a due cifre al numero 475.475.1.

Sanremo 2026: giurie e modalità di voto

Le votazioni coinvolgono tre giurie: sala stampa, TV e web, televoto del pubblico e giuria delle radio.

Nella prima serata (24 febbraio), voterà solo la sala stampa, giudicando le esibizioni inaugurali; al pubblico verranno comunicati i titoli dei brani nelle prime cinque posizioni, senza indicarne l’ordine.

Nella seconda e terza serata si esibiranno rispettivamente 15 artisti per serata. Il voto sarà espresso dal pubblico tramite televoto e dalla giuria delle radio, con la comunicazione al pubblico delle prime cinque posizioni, senza ordine preciso.

In queste serate si esibiranno anche i quattro giovani della categoria Nuove Proposte: i due più votati da tutte le giurie accederanno alla terza serata, dove si sfideranno per la vittoria della categoria.

La quarta serata sarà dedicata alle cover: i 30 big interpreteranno brani italiani o internazionali, votati da tutte le giurie secondo queste percentuali: televoto 34%, sala stampa, TV e web 33%, giuria delle radio 33%. Al termine della puntata verrà annunciato il vincitore della serata.

Sanremo 2026: proclamazione del vincitore

Nell’ultima serata tutti i 30 artisti torneranno sul palco e saranno votati da tutte le giurie. Carlo Conti comunicherà la Top 5, sommando i risultati alle classifiche delle prime tre serate. I cinque più votati si esibiranno nuovamente e, alla fine, l’artista più votato conquisterà il titolo di vincitore di Sanremo 2026.