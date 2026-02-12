Tra cinema, calcio e romanticismo: Pilar Fogliati e Fabio Paratici sotto l’obiettivo dei paparazzi di Chi.

L’amore torna a sorridere a Pilar Fogliati. Dopo la fine di una lunga relazione, l’attrice 33enne ha iniziato una storia con Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, unendo mondi diversi come cinema e calcio in un legame già apparso intenso e discreto agli occhi dei fotografi.

Pilar Fogliati, un nuovo capitolo sentimentale: gli scatti dei paparazzi

Dopo aver chiuso una storia lunga sei anni, Pilar Fogliati, attrice di 33 anni, sembra aver ritrovato l’entusiasmo per l’amore. Al suo fianco c’è Fabio Paratici, 53 anni, direttore sportivo della Fiorentina, con cui ha iniziato una relazione discreta ma intensa. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi mentre si scambiavano un tenero bacio ai tavolini di un bar di Roma, confermando che la frequentazione è già entrata nella quotidianità.

Chi è Fabio Paratici, il nuovo fidanzato di Pilar Fogliati

Classe 1972, nato a Borgonovo Val Tidone, Fabio Paratici ha iniziato la sua carriera da calciatore con Sassuolo, Palermo e Brindisi, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2004. La sua consacrazione è arrivata come dirigente: prima alla Sampdoria, poi alla Juventus, dove ha contribuito a grandi successi e firmato acquisti storici come Carlos Tevez e Cristiano Ronaldo.

Negli ultimi anni ha vissuto anche l’esperienza in Premier League con il Tottenham, interrotta temporaneamente da una squalifica legata al caso delle plusvalenze. A riguardo, Paratici ha commentato: “È stato un percorso difficile che comunque mi ha reso una persona migliore“. Oggi guida la Fiorentina come direttore sportivo, continuando a influenzare il calcio italiano e internazionale.

Sul piano personale, Fabio è padre di due figli, Lorenzo e Leonardo. Nonostante la differenza d’età e i percorsi professionali molto diversi, la coppia sembra trovare un’armonia concreta e duratura, tra momenti pubblici e intimità privata.