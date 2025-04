Giovanna Sannino, la giovane attrice nota al pubblico per il ruolo di Carmela nella serie tv “Mare Fuori”, si sposa. Il fidanzato, ovvero Gaetano Migliaccio, anch’esso interprete nella serie Rai, le ha fatto una romantica proposta durante il suo compleanno. Ecco come è andata.

Giovanna Sannino: la storia d’amore con Gaetano Migliaccio

Si sono conosciuti sul set di “Mare Fuori” Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio. Lei, vestendo i panni di Carmela, lui quelli di Salvo, il cugino di Edoardo Conte. Come raccontato a “Verissimo” da Giovanna, Gaetano l’ha corteggiata per circa cinque mesi, poi hanno iniziato a uscire insieme. Sono ormai tre anni che stanno insieme, l’attrice napoletana ha ammesso di aver trovato in Gaetano un porto sicuro. Ed ecco che è arrivata la proposta di matrimonio da parte dell’attore!

Giovanna Sannino si sposa: la romantica proposta che ha sorpreso tutti

Durante la festa per i 25 anni di Giovanna Sannino, il fidanzato Gaetano Migliaccio le ha fatto la proposta di matrimonio. Il momento della proposta è stato ripreso da Maria Esposito e pubblicato poi sui social. Nel video si vede Gaetano avvicinarsi a Giovanna chiedendole di chiudere gli occhi: “questo è stato un anno difficile, pieno di incertezze, io però una certezza l’ho trovata e sei tu, il nostro amore è stata una delle cose più forti che si potesse mai vivere.” L’attore si è poi messo in ginocchio e ha chiesto a Giovanna di sposarlo. L’attrice ha risposto ovviamente di sì, tra gli applausi e l’emozione dei partecipanti al party tema Abba.