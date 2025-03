Mare Fuori 5, c’è grande attesa per l’uscita della nuova stagione! Ma quando esce? La data è stata svelata. I primi sei episodi di Mare Fuori 5 saranno disponibili su RaiPlay: ecco da quando.

Mare Fuori 5, quando esce? La data annunciata e le novità della nuova stagione

E’ in arrivo l’attesissima quinta stagione della serie televisiva di successo, Mare Fuori, ambientata nel carcere minorile di Napoli. La serie tv sarà disponibile per la visione con i primi sei episodi, sulla piattaforma streaming RaiPlay. Ma cosa ci aspetta?

I fan ritroveranno molti dei protagonisti, prima tra tutti Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, che dopo l’addio a Carmine, cercherà alleanze e si dedicherà alla vita da clan dopo la morte del padre e del fratello.

Ritorna al centro della storia il comandante Massimo (Carmine Recano), la direttrice Sofia (Lucrezia Guidone), Carmela (Giovanna Sannino), ma anche nuovi personaggi, da Tommaso (Manuele Velo), Simone (Alfonso Capuozzo) a Marta (Rebecca Mogavero) e Sonia (Elisa Tonelli).

Quante puntate sono

I nuovi episodi di Mare Fuori 5 saranno in totale dodici, ciascuno dalla durata di circa 50 minuti. Sarà possibile guardare i primi sei attraverso la piattaforma streaming RaiPlay accedendo dal proprio computer, smart tv o dal proprio smartphone all’App o al sito web www.raiplay.it.

Mare Fuori 5, la data e l’orario di uscita della nuova stagione

La nuova stagione Mare Fuori 5 esce con i primi sei episodi sulla piattaforma streaming RaiPlay, a partire dalla mezzanotte di domani, mercoledì 12 marzo 2025. A seguire, in chiaro, l’amata serie tv Mare Fuori andrà in onda da mercoledì 26 marzo 2025, su Rai 2.

Ogni mercoledì, in prima serata, andranno in onda due episodi. E il finale di stagione? E’ in programma per il 30 aprile 2025.