A quanto ammonta il cachet dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025? Chi è il naufrago più pagato? Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi 2025: quanto guadagnano i naufraghi?

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi prosegue nonostante i tanti ritiri che ci sono stati fino a oggi che hanno messo in difficoltà la produzione.

Tra litigi, tensioni e colpi di scena, il reality continua e c’è tanta curiosità nel vedere chi sarà a vincere questa edizione. Ricordiamo che il montepremi finale è di 100mila euro in gettoni d’oro. Nelle edizioni passate il vincitore prendeva solo la metà, per devolvere l’altra metà in beneficenza. I naufraghi hanno però anche un compenso settimanale. La produzione non ha comunicato le cifre ufficiali ma, sul Settimanale Oggi nella sua Rubrica, Alberto Dandolo ce ne dà un’idea. Secondo lui, ad esempio, Patrizia Rossetti prenderebbe 12mila euro a settimana, mentre Loredana Cannata prenderebbe 8mila euro a puntata. E il più pagato? Chi è?

Isola dei Famosi 2025: ecco chi è il naufrago più pagato

Come abbiamo appena visto, Alberto Dandolo, nella sua Rubrica pubblicata sul Settimanale Oggi, ha rivelato quali potrebbero essere i compensi percepiti dai naufraghi de l’Isola dei Famosi 2025. Ma, tra loro, chi è il più pagato? Secondo Dandolo sarebbe Mario Adinolfi, che prenderebbe ben 15mila euro a settimana. Insomma, una cifra davvero stellare.