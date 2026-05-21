Longevità: Guidi (Fineko Bank), ‘con educazione finanziaria e tempo giovani più sereni’

“L'inflazione forse continuerà ad essere galoppante, per cui, soprattutto per la fascia più giovane della popolazione, è molto importante pianificare seriamente i propri risparmi. La buona notizia è il tempo che un giovane ha a disposizione, quindi con una giusta educazione finanziaria e compr...

“L’inflazione forse continuerà ad essere galoppante, per cui, soprattutto per la fascia più giovane della popolazione, è molto importante pianificare seriamente i propri risparmi. La buona notizia è il tempo che un giovane ha a disposizione, quindi con una giusta educazione finanziaria e comprensione di questa tipologia di obiettivi, un giovane può godersi serenamente gli anni successivi alla pensione e la longevità, che ci auguriamo aumenti”.

Sono le dichiarazioni di Romualdo Guidi, head of product and services di Fineco Bank, intervenendo alla terza edizione del Milan Longevity Summit, in svolgimento dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano con un nuovo concept: “One Health”, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità.

https://www.youtube.com/watch?v=1e6q_ghc9hM