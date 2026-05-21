Tumori: oncologa Berardi, ‘vaccinazione anti-Hpv in giovane età anche per gli uomini’

“E’ bene considerare che anche gli uomini rappresentano una categoria a rischio poiché per lungo tempo si è creduto che il papillomavirus fosse determinante per l'insorgenza di tumori solo nelle donne, in particolare per quelli del collo dell'utero. Esistono, invece, diverse tipologie di neopl...

“E’ bene considerare che anche gli uomini rappresentano una categoria a rischio poiché per lungo tempo si è creduto che il papillomavirus fosse determinante per l’insorgenza di tumori solo nelle donne, in particolare per quelli del collo dell’utero. Esistono, invece, diverse tipologie di neoplasie Hpv-correlate: come quelli dei genitali maschili e femminili e del distretto testa-collo, in particolare dell’orofaringe.

Tutti, uomini e ragazzi compresi, è bene che ricorrano alla vaccinazione fin dalla giovane età per una prevenzione efficace contro questo tipo di patologia”. Lo Rossana Berardi, professoressa di Oncologia dell’università Politecnica delle Marche e direttrice della clinica Oncologica Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche (Aou Marche), all’incontro per presentare i dati dell’indagine condotta da Istituto Piepoli, per Msd Italia.

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