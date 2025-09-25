Il conduttore ed ex gieffino Tommaso Zorzi ha subito un’operazione chirurgica. È lui stesso, tramite un video pubblicato sui social, ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni.

Tommaso Zorzi in ospedale: il conduttore è stato operato

Il conduttore, influencer e vincitore del Grande Fratello 5 Vip, Tommaso Zorzi, ha subito un intervento chirurgico in ospedale.

Al momento non si hanno informazioni in merito al tipo di intervento cui è stato sottoposto il trentenne, sappiamo però che, a operarlo, è stato il dottor Guarino, chirurgo generale con specializzazione in proctologia. Ma, coma sta oggi Tommaso? È stato lui stesso, con un video sui social, ad aggiornare i suoi tanti follower sulle sue condizioni.

Tommaso Zorzi, come sta il conduttore dopo l’operazione chirurgica?

Sui social, Tommaso Zorzi, ha pubblicato un video e alcune immagini in ospedale, su una sedia a rotelle prima di entrare in sala operatoria. Come detto, non si sa di cosa sia stato operato però, fortunatamente, è andato tutto bene, come detto da lui stesso: “il post operatorio tutto bene, l’operazione in realtà è andata molto bene. Il post operazione è un pò doloroso però niente che non affrontiamo. Già da ieri sono tornato al lavoro, oggi pomeriggio sul set.” Zorzi ha anche scherzato sul fatto che non pensa di rispettare i tempi medici di riposo, ma che già da oggi vuole tornare ad allenarsi.