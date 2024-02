Vertice UE: attesi mille trattori per le strade di Bruxelles

A Bruxelles, oltre 1000 trattori sono attesi come parte delle proteste agricole durante il vertice dell’Unione Europea.

Il quotidiano belga Le Soir riporta l’arrivo massiccio atteso intorno alle 10.30, ma già alle 6 del mattino alcuni trattori di contadini provenienti da varie parti d’europa hanno preso d’assalto le vie cittadine, bloccando anche Place de Luxembourg di fronte al Parlamento europeo e dando vita a roghi simbolici, come riporta il sito di tg24sky.it e alcuni petardi.

Le proteste degli agricoltori in Francia persistono, con circa 200 trattori che hanno bloccato una cinquantina di supermercati durante la notte in quattro comuni dell’Alta Loira.

Vertice UE: i trattori e le proteste per le strade di Bruxelles

L’FDSEA 43, l’organizzazione sindacale agricola, ha dichiarato che questa azione mira a denunciare il comportamento “inappropriato” dei grandi magazzini, di grandi catene bersagliati nelle città di Brioude, Yssingeaux, Craponne e Monistro. Fortunatamente, non si sono verificate conseguenze per il traffico ordinario, a dieci giorni dall’inizio delle proteste, i blocchi dei coltivatori in Francia persistono, concentrandosi soprattutto intorno a Parigi, dove la polizia mantiene la sicurezza del mercato di Rungis.