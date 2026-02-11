Alla BIT 2026 un riconoscimento che parla di territorio: premiate Elisabetta e Arianna Guffanti

Ieri, alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Elisabetta e Arianna Guffanti sono state nominate Testimonial del marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”. La premiazione si è svolta a Rho Fieramilano, nello spazio di Regione Lombardia, durante la giornata inaugurale della BIT, appuntamento chiave per il turismo nazionale e internazionale. Un contesto ideale per mettere in luce quelle realtà che, lontano dai riflettori più rumorosi, contribuiscono ogni giorno a costruire l’immagine autentica del Lago di Como.

Ad assegnare il riconoscimento è stata la Camera di Commercio di Como-Lecco, che ha voluto valorizzare l’impegno della Tenuta de l’Annunziata, natural relais di Uggiate con Ronago guidato dalle sorelle Guffanti insieme alla famiglia. Un progetto imprenditoriale che negli anni ha saputo crescere con coerenza, unendo visione internazionale e radici profondamente locali.

Il marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo” da oltre dieci anni identifica e unisce le eccellenze del territorio: non solo un logo, ma un segno condiviso che rappresenta qualità, cultura dell’ospitalità e rispetto per il paesaggio. Valori che la Tenuta ha scelto di fare propri, trasformandoli in scelte concrete e quotidiane.

“Questo premio ci rende felici perché riconosce un percorso reale, fatto di lavoro, passione e attenzione ai dettagli”, spiegano Elisabetta e Arianna Guffanti. “La nostra idea di ospitalità nasce dal luogo in cui viviamo: colline, boschi, silenzio, ritmi più lenti. Qui abbiamo costruito un progetto che mette al centro le persone e la natura. Essere scelte come Testimonial del Lago di Como significa poter raccontare tutto questo a un pubblico sempre più ampio, e farlo con orgoglio.”

Tenuta de l’Annunziata non è solo una struttura ricettiva, ma un vero ecosistema di esperienze: 21 camere e suite immerse nel verde, un’area wellness di oltre 1.500 mq, un ristorante – il Quercus – guidato dal Gastronomy Director Domenico Ruberto, e un bosco bioenergetico di 13 ettari, unico in Europa per estensione.

Un luogo pensato per offrire benessere autentico, lontano dalle mode passeggere: trattamenti con materie prime coltivate in Tenuta, spazi dedicati al relax, percorsi di Forest Therapy, cucina che dialoga con il territorio e con le stagioni.

Proprio questa capacità di proporre un volto diverso e meno conosciuto del Lago di Como – fatto di natura, tranquillità e cura – ha reso la Tenuta de l’Annunziata un punto di riferimento sempre più riconosciuto.

Il premio ricevuto ieri alla BIT è quindi molto più di una targa: è la conferma che l’eccellenza si costruisce giorno dopo giorno, con idee chiare e con un profondo legame con il proprio territorio.