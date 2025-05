Stefano De Martino: la Rai frena i suoi progetti televisivi

Un ‘golden boy’ sotto osservazione

Stefano De Martino, uno dei volti più amati della televisione italiana, si trova in una situazione inaspettata. Nonostante il suo indiscusso successo e la capacità di attrarre ascolti, la Rai ha deciso di interrompere tre dei suoi progetti televisivi. Questa scelta ha sollevato interrogativi tra i fan e gli esperti del settore, che si chiedono se la decisione sia dettata da una strategia di protezione o da una mancanza di fiducia nelle sue capacità.

La strategia della Rai

Secondo quanto riportato da Dagospia, la dirigenza della Rai ha optato per una linea di condotta volta a tutelare De Martino, evitando di sovraesporlo. Questa scelta è stata motivata dalla volontà di prevenire eventuali flop che potrebbero danneggiare la sua immagine. La trasmissione ‘Stasera Tutto è Possibile’, ad esempio, non sarà promossa su Rai Uno come inizialmente previsto, ma rimarrà sul secondo canale. Questa decisione è stata presa per garantire che il conduttore non incappi in scivoloni che potrebbero compromettere la sua carriera.

Progetti bloccati e incertezze future

Oltre alla trasmissione di Rai Uno, anche il progetto di portare in onda il suo spettacolo teatrale ‘Meglio stasera’ è stato bloccato. La Rai aveva annunciato la trasposizione dello show su Rai Due, ma ora non ci sono più notizie al riguardo. Si attende di capire se si tratti di un rinvio o di una cancellazione definitiva. La strategia della Rai sembra essere chiara: puntare su programmi che garantiscono ascolti elevati, piuttosto che rischiare con nuove proposte che potrebbero non avere successo.

Il futuro di De Martino in Rai

Nonostante le incertezze attuali, il futuro di De Martino in Rai potrebbe riservare sorprese. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex allievo di Maria De Filippi è considerato il candidato numero uno per sostituire Carlo Conti al Festival di Sanremo nel 2027. Questo potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il conduttore, che potrebbe finalmente avere la chance di dimostrare il suo valore su un palcoscenico di grande prestigio. Tuttavia, per il momento, la Rai sembra preferire una strategia di cautela, mantenendo De Martino ‘blindato e intoccabile’ per proteggerlo da eventuali insuccessi.