The Couple, finale vicina, chi vincerà? L'indiscrezione sulla coppia favorita

Domenica 11 maggio andrà in onda la finale di “The Couple” ma, chi vincerà questa prima edizione del reality show? Ecco l’ultima indiscrezione sulla coppia favorita.

The Couple, si avvicina la finale

Ci siamo, tra pochi giorni, domenica 11 maggio, sapremo quale sarà la coppia a vincere la prima edizione di “The Couple“.

Ricordiamo che in palio c’è un milione di euro. Nonostante il reality condotto da Ilary Blasi, a livello di ascolti, abbia deluso le aspettative, c’è molta curiosità nel sapere quale sarà la coppia vincitrice. Secondo le ultime indiscrezioni pare non ci siano dubbi su chi vincerà. Scopriamolo insieme.

The Couple, si avvicina la finale: l’indiscrezione della coppia a un passo dalla vittoria

Domenica 11 maggio sapremo quale sarà la coppia vincitrice di “The Couple”. Il sito Angolo delle Notizie ha lanciato un sondaggio chiedendo appunto quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione. Non ci sarebbero possibilità per la coppia Laura Maddaloni – Giorgia Villa, ma nemmeno per Pierangelo e Jasmine. A vincere, con ben il 40 %, secondo il sondaggio saranno Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. Dietro di loro le sorelle Boccoli. Sarà davvero così? Domenica lo sapremo!