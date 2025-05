Nella Casa di The Couple, le dinamiche tra le coppie non smettono di evolversi e, stavolta, un nuovo confronto mette a dura prova gli equilibri. Antonino Spinalbese e Stefano Oradei sono protagonisti di un acceso scontro che infiamma la Casa, alimentando tensioni tra i partecipanti.

I precedenti tra Antonino Spinalbese e Manila Nazzaro

Durante l’ultima puntata di The Couple, il tema centrale della discussione è stato la pastiera, preparata con cura e impegno da Manila Nazzaro e altre concorrenti.

“Quelle sette strisce sulla pastiera hanno un significato. L’ho trovata mangiucchiata e mi sto avvelenando. Ora sembra rosicchiata dai topi”, aveva dichiarato la donna.

Antonino, con l’intenzione di fare uno scherzo, ha nascosto la pastiera e ne ha mangiato un pezzo insieme alle sorelle Boccoli. Questo gesto ha suscitato la rabbia di Manila Nazzaro, che, visibilmente scossa, ha iniziato a piangere, sottolineando quanto fosse importante per lei il rispetto e spiegando che per lei la pastiera non era solo un dolce, ma un gesto significativo fatto insieme. Spinalbese, vedendo la reazione di Manila, ha espresso il suo dispiacere per la situazione, ammettendo:

“Mi è venuta l’ansia perché le strisce avevano un significato che poi ho chiesto, ma non lo sapevamo. Siccome ho visto che ci è rimasta male davvero mi è venuta l’ansia“.

The Couple, la confessione durante il confronto tra Antonino Spinalbese e Stefano Oradei

Nelle ultime ore, Oradei è tornato sul tema e ha deciso di confrontarsi direttamente con Antonino, difendendo la moglie. Secondo il ballerino, infatti, Antonino si sarebbe comportato in modo freddo, nonostante si trattasse di uno scherzo. Un atteggiamento che Oradei ha definito indelicato. L’hair stylist ha prontamente risposto, precisando che Manila ha esagerato e sottolineando che la vicenda era stata raccontata in maniera distorta.

“Capisco che ognuno possa interpretare a modo proprio le cose, ma a me il suo non è piaciuto per niente. Non ho bisogno di alzare polveroni, ho una certa sensibilità. Credo però che il suo modo di fare sia stato un po’ too much, vorrà dire che non farò più scherzi”, ha dichiarato Spinalbese.

Durante il confronto, è emerso anche il tema delle battute di Antonino sul desiderio di paternità di Oradei. Antonino ha subito smentito, facendo notare di essere anche lui genitore e che non si sarebbe mai permesso di fare commenti in merito.