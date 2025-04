The Couple, ascolti in calo nonostante l’impegno di Ilary Blasi e del cast: Mediaset alle prese con il nodo del montepremi.

Il destino di The Couple sembra ormai segnato. Dopo settimane di ascolti ben al di sotto delle aspettative, né l’impegno della conduttrice Ilary Blasi né le dinamiche tra i concorrenti sono riusciti a risollevare le sorti del reality. La produzione si trova ora davanti a una decisione delicata: cosa fare del montepremi promesso ai partecipanti, ora che l’ipotesi di una chiusura anticipata si fa sempre più concreta?

Gli ascolti di The Couple e la chiusura anticipata

Sulla carta sembrava un format innovativo, ma nella pratica The Couple ha mostrato limiti evidenti. L’idea, che avrebbe dovuto distinguersi per originalità, è apparsa fin da subito troppo simile a programmi già noti al pubblico. Il confronto con il Grande Fratello è stato inevitabile, così come il senso di déjà-vu che ha accompagnato le prime puntate. Il risultato? Il pubblico non ha trovato motivi per affezionarsi: né ai concorrenti né alle dinamiche del gioco.

Lo confermano i dati auditel della serata del 28 aprile: su Rai 1, Ulisse – Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela e dedicato a Istanbul, ha conquistato 3.038.000 spettatori con uno share del 18.3%. The Couple, in onda su Canale 5, si è fermato a 1.328.000 spettatori e al 10.9% di share, uscendo sconfitto anche alla sua terza puntata.

The Couple, drastiche conseguenze dopo i bassi ascolti: cosa succede al montepremi

A complicare ulteriormente la gestione di questo insuccesso c’è il nodo del montepremi. In fase di lancio, Mediaset aveva puntato in alto, promettendo un premio da un milione di euro alla coppia vincitrice. Una cifra eccezionale, ben superiore a quella offerta da altri reality della rete: dieci volte superiore rispetto al Grande Fratello e nettamente più alta rispetto a quella dell’Isola dei Famosi.

Ora quella somma rappresenta un vincolo: non può essere semplicemente cancellata. Chiudere il programma bruscamente, senza un finale e senza incoronare dei vincitori, sarebbe una scelta difficile da giustificare agli occhi del pubblico.

Nonostante i dati auditel siano deludenti, la rete è costretta a portare avanti il format almeno per un paio di puntate, giusto il tempo di dare un senso alla narrazione e assegnare ufficialmente il ricco bottino.