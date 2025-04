Scontro in diretta a “The Couple” tra Antonino Spinalbese e Manila Nazzaro: Ilary Blasi costretta a intervenire. Ecco cosa è successo.

The Couple, scontro tra Antonino Spinalbese e Manila Nazzaro

“The Couple“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, continua a far parlare di sé. Al centro questa volta ci sono Antonino Spinalbese e Manila Nazzaro, protagonisti di uno scontro durante la puntata.

Al centro del dibattito la pastiera, che la stessa conduttrice, con altre concorrenti, avevano preparato con cura e fatica. Antonino, che voleva solo scherzare, ha nascosto la pastiera per poi mangiarne un pezzo di nascosto insieme alle sorelle Boccoli, facendo quindi infuriare la Nazzaro, che è anche scoppiata a piangere: “Il rispetto per me è importante. Qua tutto viene considerato pesante. Per voi era solo una pastiera, per me era una pastiera fatta da me, Irma e le altre. Ci sembrava un gesto bello.”

The Couple, scontro tra Antonino Spinalbese e Manila Nazzaro: interviene Ilary Blasi

Antonino Spinalbese dopo aver visto la reazione di Manila Nazzaro ha espresso il suo disappunto per la situazione: “mi è venuta l’ansia perché le strisce avevano un significato che poi ho chiesto, ma non lo sapevamo. Siccome ho visto che ci è rimasta male davvero mi è venuta l’ansia.” Mentre Antonino viene attaccato, Ilary Blasi fa notare il suo atteggiamento rilassato: “Non avete capito la strategia di Antonino, voi gli dite le cose e lui le lascia cadere, vi fa innervosire ragazze”.