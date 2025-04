The Couple, la sorprendente rivelazione di Pierangelo e Jasmine: la storia ch...

Tra le coppie in gara a “The Couple” troviamo Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Ma ecco la loro sorprendete rivelazione.

The Couple: come si sono conosciuti Pierangelo e Jasmine?

Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi sono una delle coppie in gara al nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi “The Couple“. I due sono ora migliori amici ma, poco prima di entrare nel programma, sono stati protagonisti di una sorprendente confessione.

Intanto cominciamo a vedere come si sono conosciuti, è Pierangelo a raccontare, rivelando di aver conosciuto la figlia di Al Bano nel 2014, quando lui era in seconda superiore e lei in prima. All’epoca Pierangelo era etero e… lui e Jasmine si sono fidanzati e una notte hanno anche dormito insieme!

La confessione di Pierangelo e Jasmine a The Couple: la storia che ha sorpreso tutti

Pierangelo Greco ha quindi rivelato che lui e Jasmine erano fidanzati da adolescenti, e che la figlia di Al Bano è stata la sua ultima ragazza prima di uscire con i ragazzi. La loro storia però è durata pochissimo: “la storia è durata un mese e mezzo. La lascio perché ero troppo geloso e poi sono tornato perché mi mancava e lei mi dà il due di picche perché stava con un altro. Smettiamo di parlare e dopo un pò scopro che mi piacciono i ragazzi.” Pierangelo ha poi raccontato che hanno cominciato a risentirsi durante il Covid, quando lui pubblicava contenuti virali. Col tempo sono poi diventati best friends! Jasmine ha raccontato che da adolescente lui le piaceva molto, ma che non aveva mai pensato che potesse essere gay.