Il reality show condotto da Ilary Blasi, “The Couple”, chiude in anticipo. Come mai? Cosa c’è dietro questa decisione? Ecco il retroscena su Pier Silvio Berlusconi.

The Couple: niente finale, chiusura anticipata del reality show

Tramite un comunicato stampa, Mediaset ha annunciato la chiusura anticipata di “The Couple”, il reality show condotto da Ilary Blasi, tanto che non ci sarà nemmeno la puntata finale che era prevista per domenica 11 maggio, con il milione di euro previsto per la coppia vincitrice che andrà invece in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova.

Dietro la decisone di chiudere “The Couple”, pare ci sia proprio Pier Silvio Berlusconi.

Chiusura anticipata di The Couple: spunta il retroscena su Pier Silvio Berlusconi

Come visto, “The Couple” chiude i battenti in anticipo, senza nemmeno la finale. Stando a quanto rivelato da alcune fonti a FanPage.it, dietro la scelta ci sarebbe Pier Silvio Berlusconi, che non avrebbe gradito l’evoluzione del reality, oltre ovviamente al flop degli ascolti. Il reality quindi “non sarebbe riuscito a costruire una narrazione autentica dei rapporti di coppia, qualcosa che potesse risultare avvincente nelle dinamiche di gioco.”