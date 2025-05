Ilary Blasi potrebbe tornare presto alla conduzione di un nuovo programma, al momento in fase di studio da parte dei vertici Mediaset, permettendole di rimettersi immediatamente in pista dopo lo scarso successo ottenuto dal programma “The Couple” chiuso dopo poco più di un mese dalla partenza.

Ilary Blasi, incolpevole del flop di “The Couple”

Mediaset avrebbe intenzione, in particolare la figura dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, di dare ad Ilary Blasi la conduzione di un nuovo programma televisivo. Sul tema del programma vige ancora il massimo riserbo ed è probabile che maggiori informazioni saranno svelate prossimamente.

“The Couple” è l’ultima avventura che ha visto Ilary Blasi davanti alle telecamere, un programma che come riporta Today.it è stato un vero flop, non certo per la conduzione della Blasi, quanto più per il format che non ha catturato il pubblico.

Idea di un progetto assieme a Michelle Hunziker

Secondo quanto riportato da Today.it tramite il settimanale Chi Ilary Blasi e Michelle Hunziker sarebbero state avvistate insieme durante alcune prove.

L’idea fantasiosa di Mediaset è infatti quella di far realizzare alle due conduttrici, amiche nel privato, un programma da loro condotto. Gli indizi social fatti trapelare dal giornale sono piuttosto emblematici, un post recita “work reunite” a dimostrazione di una reunion Blasi-Hunziker per motivi di lavoro.

Al momento non ci sono conferme, non resta che aspettare e vedere come si evolve la situazione, se dovesse trasformarsi in un qualcosa di concreto ci si troverebbe di fronte ad una novità per entrambe.