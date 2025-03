A quanto pare, l’influencer Chiara Nasti sta affrontando un momento non semplice della sua vita, come lei stessa ha lasciato intendere. A spiegare meglio la situazione ci ha pensato nelle scorse ore l’esperta di gossip Deianira Marzano, che conosce Chiara di persona e che ha affermato: “Non è successo nulla di grave. Semplicemente, noi donne abbiamo una sensibilità e un mondo introspettivo che non tutti riescono a leggere. Si guarda sempre in superficie, ma Chiara Nasti, come tutte le donne, è una ragazza sensibile, una mamma con tante responsabilità, nonostante la giovane età. Questa mi sembra una richiesta di attenzioni più che lecita. Non sempre chi ci sta accanto riesce a comprenderci nelle nostre fragilità”.

Il dubbio che desta preoccupazione tra i fan di Nasti e Zaccagni

Alcune frasi di Chiara Nasti hanno infatti destato preoccupazione tra i fan più affezionati: la relazione con Mattia Zaccagni è in crisi? Pare di no, come fa sapere l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Chiara starebbe semplicemente vivendo un personale momento di difficoltà, a prescindere dal matrimonio. Il suo rapporto con il capitano della Lazio, dal quale ha avuto due figli, sembra saldo come non mai. “Ricordate che anche i Vip e i ricchi hanno problemi personali e momenti no”, ribadisce Rosica “non sono macchine. Siamo tutti uguali”. A testimoniare il momento non semplice che sta vivendo è l’ultima story della moglie del calciatore Mattia Zaccagni: l’influencer napoletana avrebbe condiviso un messaggio di un suo amico che la esorta a “non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento” perché “non ti aiuterà. Se vuoi stare davvero bene fallo nel modo giusto, senza portarti dentro stress e nervosismo. Ci sono cose che non puoi controllare, ma puoi sempre scegliere come reagire”.

Le parole di Chiara Nasti sulla sua crisi personale

Sebbene Chiara non abbia specificato il motivo del suo problema, sembra determinata a superarlo nel migliore dei modi, e da qui la sua risposta: “Lo farò, lo voglio davvero”, per poi aggiungere “Ci sono cose che non puoi controllare, ma puoi scegliere sempre come reagire”. Rimane però il mistero sul motivo di questa crisi. Nel frattempo, qualche settimana fa, Nasti e Zaccagni hanno licenziato e denunciato la colf che lavorava nella loro villa di lusso romana. La donna avrebbe rubato alla coppia numerosi gioielli e vestiti. Stando all’accusa, inoltre, la colf sarebbe coinvolta nel furto dello scorso luglio, dove alla coppia erano stati sottratti Rolex e gioielli di lusso, oltre a diversi vestiti firmati, dal valore di diverse decine di migliaia di euro.