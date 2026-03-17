Dramma in pieno centro a Milano, dove una ciclista di 49 anni è stata investita da un’auto guidata da un 85enne. La dinamica dell’incidente.

Incidente a Milano, ciclista investita in pieno centro: alla guida dell’auto un 85enne

Intorno alle ore 12.45 di oggi, martedì 13 marzo 2026, si è verificato un brutto incidente a Milano, in via Belisario, all’altezza del civico 9, in centro città. Una ciclista di 49 anni è stata investita da un’auto guidata da un uomo di 85 anni. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, l’automedica e due ambulanze, invitate da Areu, per prestare soccorso alla donna e all’anziano. Sul posto anche le autorità al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente a Milano, ciclista investita in pieno centro: è grave

Come detto poco prima delle ore 13.00 di oggi un’auto guidata da un 85enne ha investito una ciclista di 49 anni. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, la donna è stata trasportata in codice rosso al Niguarda di Milano. L’anziano alla guida ha riportato un trauma al torace ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Come detto le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.