Papa Leone XIV e Donald Trump: tensione tra USA e Vaticano

Papa Leone XIV e Donald Trump: tensione tra USA e Vaticano

Papa Leone e Donald Trump, tensione tra USA e Vaticano. Il rapporto va verso il gelo dopo l'annullamento della visita programmata.

Papa Leone XIV è il primo pontefice della storia ad arrivare dagli Stati Uniti e sin dal suo arrivo si pensava potesse esserci un rapporto cordiale se non privilegiato tra la sua terra d’origine e la Santa Sede ma da quello che emerge, complici gli scenari di guerra è un quadro di instabilità e di insicurezza che è arrivato anche a lui, uomo di inguaribile speranza.

Papa Leone XIV, l’americano sincero e pacifico

Papa Leone arriva da Chicago, sin dal suo insediamento a maggio dello scorso anno, dopo la scomparsa di Papa Francesco ha mostrato che l’obiettivo massimo è la pace per porre fine ai conflitti che attanagliano il mondo.

Prima l’Ucraina, ora il conflitto Israelo-Iraniano con un ruolo importante degli Stati Uniti, in entrambi i conflitti, il Papa si è espresso con la volontà di un cessate il fuoco, prediligendo la parola all’utilizzo delle armi.

Non smette di combattere su questo fronte anche se i leader che hanno creato questi conflitti non sembrano nemmeno sentirlo e continuano con l’obiettivo di passare alla storia, anche se dalla parte sbagliata.

Rapporto non positivo con Trump

Papa Leone XIV e Donald Trump, il pontefice statunitense sin da subito non ha appoggiato la linea dura del Presidente USA che ha da prima attaccato il Venezuela e poi è entrato nel conflitto con l’Iran accanto all’Israele.

Non ha perso infatti occasione per condannare quanto fatto e per dimostrare come l’unica vera via di pace sia il dialogo. Un comportamento che ha allontanato Trump dalla Santa Sede raffreddando il rapporto.

Ora con la tregua che è arrivata, Papa Leone si è detto felice di questa pausa, occasione per provare a fornire positività ma allo stesso tempo ha annullato la sua visita in USA. Il suo obiettivo è infatti di non dare una valenza politica al ritorno nella sua terra d’origine.

Anche a causa di questo “No” Donald Trump e tutto il suo governo si è posto contro il Vaticano, seppur abbiano definito il confronto rispettoso, stando alle parole di JD Vance come riportato da CaffeinaMagazine.it quel che è certo è che la tensione è alta e non accennerà a smettere nel breve periodo.