Israele spara contro mezzo italiano Unifil in Libano: le reazioni di Tajani e Schlein

Mezzo italiano di UNIFIL fermato e raggiunto da colpi di avvertimento: aumentano le tensioni tra Italia e Israele durante gli scontri in Libano.

La tensione in Libano torna a crescere dopo che un mezzo del contingente italiano impegnato nella missione UNIFIL è stato fermato e raggiunto da spari di avvertimento da parte delle Israel Defense Forces. L’episodio, avvenuto in un contesto già segnato da scontri e bombardamenti, ha provocato una forte reazione da parte delle istituzioni italiane e riacceso l’attenzione sulla sicurezza dei caschi blu e sull’instabilità dell’intera regione.

Escalation militare e dinamiche sul campo in Libano

In Libano la situazione continua a peggiorare, inserendosi in una fase di forte instabilità che coinvolge diversi attori regionali e internazionali. Il convoglio logistico italiano della missione UNIFIL, diretto verso Beirut, è stato intercettato e bloccato lungo il percorso dalle Israel Defense Forces, che hanno esploso colpi di avvertimento causando danni a un veicolo senza provocare feriti.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio segnato da operazioni militari diffuse e da un’intensificazione degli scontri, in cui resta centrale anche il ruolo di Hezbollah, contribuendo a un contesto di crescente volatilità e rischio per la sicurezza.

Le autorità italiane hanno evidenziato come il quadro complessivo resti estremamente critico, anche per l’assenza di progressi concreti nei tentativi di mediazione internazionale. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato che i segnali provenienti dalla regione non indicano una distensione, ma piuttosto un ulteriore irrigidimento delle posizioni. In questo scenario, l’incidente al convoglio Unifil rappresenta un elemento particolarmente delicato, poiché coinvolge personale impegnato in una missione internazionale sotto egida ONU, teoricamente protetta e finalizzata al mantenimento della stabilità.

Israele spara contro mezzo italiano Unifil in Libano: le reazioni di Tajani e Schlein

Sul piano istituzionale, l’Italia ha reagito con fermezza attraverso una serie di iniziative diplomatiche immediate. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso “ferma condanna“ per quanto accaduto, definendo “del tutto inaccettabile” che un convoglio chiaramente identificabile come appartenente a UNIFIL sia stato esposto a colpi di avvertimento. Nella nota diffusa da Palazzo Chigi si sottolinea inoltre che i militari italiani operano “nell’interesse del mantenimento della pace” sulla base di un mandato delle Nazioni Unite, e che episodi simili configurano una possibile violazione della risoluzione Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Meloni ha inoltre ribadito l’attesa di chiarimenti ufficiali da parte israeliana, collegandosi alla convocazione dell’ambasciatore presso la Farnesina.

Parallelamente, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, per ottenere spiegazioni dettagliate sull’accaduto, ribadendo la tutela del contingente italiano con la formula netta: “I soldati italiani in Libano non si toccano“. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito l’episodio “inaccettabile“, richiamando l’attenzione delle Nazioni Unite e chiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza dei peacekeeper e il rispetto del mandato internazionale.

Nel dibattito politico interno si inserisce infine la posizione di Elly Schlein, che ha sollevato interrogativi sull’azione del governo e sulla gestione della crisi, chiedendo maggiore chiarezza e un impegno più incisivo sul piano diplomatico: “La premier cosa aspetta a dire basta a Netanyahu?“.

Sullo sfondo, l’esecutivo sottolinea anche l’importanza di eventuali spiragli diplomatici legati a cessate il fuoco e negoziati internazionali, considerati occasioni da non perdere per ridurre le tensioni nella regione e garantire al contempo la sicurezza dei militari italiani e della popolazione civile coinvolta nel conflitto.