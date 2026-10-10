L’amministrazione guidata da Donald Trump ha manifestato una contrarietà netta nei confronti dell’attuale bouquet di candidati prescelti per la prossima carica di segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo fonti interne al governo, i nomi proposti non riflettono in maniera sufficiente la visione strategica di Trump per un’Onu più efficace e, soprattutto, più vicina agli interessi degli Stati Uniti.

Il presidio di Washington sembra quindi intenzionato a imporre una riorganizzazione del processo di selezione, auspicando l’inserimento di nuovi volti capaci di sposare la sua agenda di riforma delle istituzioni internazionali. Tale posizione è emersa in un contesto di crescente tensione tra gli Stati Uniti e la diplomazia multilaterale tradizionale.

Le richieste dell’amministrazione Trump per la prossima leadership dell’ONU

Secondo le informazioni raccolte, la casa bianca vuole avviare una revisione completa della rosa di candidati, privilegiando personalità che mostrino un forte impegno verso la riduzione delle spese dell’Organizzazione, una maggiore trasparenza e un orientamento più marcato verso la sicurezza internazionale guidata dagli USA. Il governo ha suggerito, in via informale, la possibilità di considerare leader provenienti da paesi alleati stretti o da contesti diplomatici con una nota esperienza nella gestione di crisi globali.

Scadenza del mandato di Antonio Guterres

Il mandato dell’attuale segretario generale Antonio Guterres è fissato per concludersi alla fine di dicembre. Questa data segna un punto di svolta cruciale, poiché la conclusione del suo mandato aprirà la porta a una nuova fase di leadership. La vicinanza di tale scadenza ha accelerato le pressioni da parte di Washington, che intende proficuarsi del periodo di transizione per proporre candidati più in sintonia con le proprie politiche.

Le ragioni di un cambiamento di rotta

Il governo Trump ritiene che l’Onu, sotto la guida attuale, non sia più in grado di rispondere adeguatamente alle sfide globali, dal cambiamento climatico alle minacce della sicurezza internazionale. Perciò, la necessità di una riforma è vista come un’opportunità per ridisegnare le priorità dell’Organizzazione, privilegiando la lotta al terrorismo, la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento delle alleanze occidentali.