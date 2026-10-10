Se non si trova un candidato per il centrodestra in breve tempo, Matteo Salvini ha proposto di fare subito le primarie, ovvero di far decidere direttamente ai cittadini. Ecco tutti i dettagli.

Matteo Salvini “sfida” Giorgia Meloni in vista delle elezioni: “Senza accordo primarie subito”

All’interno del centrodestra si accende il confronto sui candidati alle prossime sfide elettorali.

Matteo Salvini ha proposto che siano i cittadini a decidere, in pratica se non si trova un accordo nel centrodestra, è bene andare subito alle primarie. La mossa del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture riporta al centro il rapporto tra Lega e Fratelli d’Italia, aprendo così un nuovo confronto con l’attuale premier Giorgia Meloni.

Per Salvini se entro fine ottobre non si arriverà a una decisione, la proposta è organizzare le consultazioni nel secondo fine settimana di novembre.

Elezioni, Matteo Salvini: “Facciamo decidere ai cittadini”

Nel corso di un incontro con i giornalisti a margine di un presidio della Lega davanti al centro sociale Lambretta, Matteo Salvini, ha affrontato il tema della scelta del candidato sindaco, sostenendo che, in assenza di un accordo tra le forze politiche, la soluzione possa arrivare da una consultazione popolare.

In pratica se il candidato del centrodestra non verrà individuato tramite il confronto interno, la decisione, secondo Salvini, dovrebbe essere rimessa ai cittadini: “Facciamolo decidere ai milanesi. Ascoltiamo i milanesi in tutti i quartieri fra un mese, il secondo weekend di novembre facciamo le primarie”. Per il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture se entro fine ottobre non si arriverà a una decisione, la proposta sarebbe quella di organizzare le consultazioni nel secondo fine settimana di novembre. Fratelli d’Italia e Lega saranno infatti chiamati a confrontarsi sulle candidature e sulle rispettive priorità politiche. Riusciranno dunque a trovare di comune accordo un candidato per le prossime sfide elettorali o ci sarò davvero bisogno delle primarie?