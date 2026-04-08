Guerra Iran, l’annuncio di Donald Trump: “Sì a cessate il fuoco di 2 settimane”

La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una fase delicata con l’annuncio di una tregua temporanea di due settimane, frutto di pressioni diplomatiche e interessi strategici legati alla stabilità del Medio Oriente. La decisione del presidente Donald Trump apre uno spiraglio verso un possibile accordo più ampio, ma lascia ancora irrisolte tensioni militari e politiche, soprattutto attorno al controllo dello Stretto di Hormuz, punto nevralgico degli equilibri globali.

Guerra Iran, Trump annuncia tregua di 2 settimane: reazioni internazionali e tensioni ancora aperte

La tregua ha avuto ripercussioni immediate nella regione. In Iraq, le milizie filo-iraniane hanno annunciato una pausa nelle operazioni militari, mentre nella capitale si sono viste celebrazioni pubbliche a sostegno dell’accordo. Tuttavia, la situazione resta instabile: poche ore dopo l’annuncio, in Bahrein sono risuonate sirene d’allarme e l’Iran ha lanciato missili verso alcuni Paesi del Golfo e Israele, segnale evidente di una tregua ancora fragile e non pienamente definita nei tempi di attuazione.

A livello globale, la reazione è stata prudente ma positiva. Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha sottolineato la necessità di rispettare gli impegni presi, affermando che le parti devono attenersi al cessate il fuoco per “spianare la strada verso una pace duratura e globale nella regione”. Anche il Giappone ha espresso sostegno, insistendo però sull’importanza della diplomazia per arrivare a un accordo definitivo.

Negli Stati Uniti, il dibattito politico resta acceso: esponenti democratici come Alexandria Ocasio-Cortez hanno criticato duramente la gestione della crisi, mentre altri parlamentari mettono in dubbio la chiarezza dei termini dell’intesa. Sul fronte opposto, Israele, guidato da Benjamin Netanyahu, ha sostenuto la scelta americana, purché l’Iran interrompa ogni attività ostile e rinunci alle proprie ambizioni militari e nucleari.

Nel frattempo, si preparano nuovi colloqui diplomatici, con incontri previsti a Islamabad e la partecipazione di figure di alto livello dell’amministrazione statunitense. Il primo round di trattative fra Stati Uniti e Iran per un accordo per mettere fine alla guerra è, infatti, previsto a Islamabad venerdì 10 aprile. Lo riporta Axios.

Nonostante l’ottimismo di Trump — che ha parlato di una possibile “età dell’oro del Medio Oriente” — restano aperte questioni cruciali, come il programma nucleare iraniano e gli equilibri regionali. La tregua appare quindi come un passaggio intermedio: utile per guadagnare tempo e costruire fiducia, ma ancora lontano da una soluzione definitiva del conflitto.

Guerra Iran, l’annuncio di Donald Trump: “Sì a cessate il fuoco di 2 settimane”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scelto di concedere una proroga di due settimane all’ultimatum nei confronti dell’Iran, aprendo così una finestra negoziale accompagnata da una sospensione delle operazioni militari. Questa decisione è però strettamente legata a una condizione chiave: la riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il traffico energetico globale. Come precisato dallo stesso presidente, lo stop ai bombardamenti avverrà “a condizione che la Repubblica Islamica dell’Iran acconsenta all’apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz”.

Trump ha evidenziato come i colloqui siano ormai in fase avanzata, dichiarando: “Siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo definitivo riguardante una pace a lungo termine con l’Iran”. Ha inoltre ribadito con enfasi il valore dell’intesa, definendola una “vittoria totale e completa. Al 100%“. Dietro le quinte, la mediazione internazionale ha avuto un ruolo rilevante: il Pakistan, attraverso contatti con i propri vertici militari, e la Cina, secondo alcune ricostruzioni, avrebbero favorito l’avvio del dialogo.

Teheran ha accettato la tregua proponendo un piano articolato che include garanzie contro nuovi attacchi, la fine delle sanzioni e una gestione regolamentata del traffico marittimo. Tra le ipotesi più significative figura l’introduzione di un pedaggio per le navi in transito nello Stretto, con parte dei proventi destinati alla ricostruzione del Paese. Le autorità iraniane hanno inoltre dichiarato che, in assenza di aggressioni, “le nostre potenti forze armate fermeranno le operazioni difensive”, confermando l’impegno a mantenere aperto il corridoio marittimo in coordinamento con altri attori.