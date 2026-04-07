“Impeachment per il segretario della Guerra”. Caos nel governo Trump: cosa rischia Pete Hegseth

Lo scenario attuale è caratterizzato da una crescente tensione tra Stati Uniti e Medio Oriente, con al centro il confronto con l’Iran e il coinvolgimento di attori regionali come Hezbollah e Israele. Le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, unite alle mosse militari e alle pressioni politiche interne al governo, contribuiscono ad alimentare un clima di forte incertezza, in cui diplomazia e escalation militare procedono in parallelo.

Guerra Iran-Stati Uniti: tensioni internazionali, reazioni e sviluppi militari

Sul fronte mediorientale, la portavoce del governo iraniano Fatemeh Mohajerani ha respinto le minacce provenienti da Washington, definendo le affermazioni di Trump sulla possibilità di “distruggere la civiltà iraniana” un “segno di ignoranza”. Intervistata dall’agenzia IRNA, ha ribadito che “mantenere la pace e la sicurezza dei cittadini è la priorità del governo” e che “la porta del dialogo si apre con il rispetto; il sentiero stretto delle minacce, della meschinità e dell’umiliazione non è una via d’accesso”.

Nel frattempo, sul piano militare, le Israel Defense Forces hanno ordinato l’evacuazione di tutte le imbarcazioni lungo la costa meridionale del Libano, fino alla città di Tiro, in vista di operazioni contro Hezbollah, gruppo alleato di Teheran. Il portavoce militare Avichay Adraee ha comunicato via social che le forze israeliane agiranno “in questo settore marittimo”, invitando le navi entro 20 miglia nautiche a spostarsi immediatamente verso nord. Il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha inoltre parlato di un possibile “bivio strategico” nel conflitto con l’Iran, sottolineando che “ci stiamo avvicinando a un bivio strategico nella campagna congiunta contro l’Iran” e che Israele continuerà ad “infliggere colpi più duri al regime”.

In parallelo, il quadro diplomatico resta estremamente teso: il presidente Trump ha ribadito l’ultimatum fissato alle “20 di sera” (ora statunitense), avvertendo che in assenza di progressi nei negoziati “ci sarà un attacco come non ne hanno mai visti prima”, pur lasciando aperta una possibile evoluzione se dovessero emergere passi avanti concreti. La Casa Bianca ha smentito le ipotesi più estreme, respingendo l’idea di un ricorso alle armi nucleari e cercando di contenere le interpretazioni più allarmistiche circolate nel dibattito pubblico. Nel complesso, le dichiarazioni incrociate e le manovre militari evidenziano un contesto regionale in rapido deterioramento, in cui la pressione politica, la deterrenza militare e l’incertezza negoziale procedono simultaneamente, aumentando il rischio di un’ulteriore escalation.

“Impeachment per il segretario della Guerra”. Caos nel governo Trump: cosa rischia Pete Hegseth

La deputata democratica dell’Arizona Yassamin Ansari ha annunciato l’intenzione di presentare una mozione di impeachment contro il capo del Pentagono Pete Hegseth, come riportato da Axios. Secondo la parlamentare, la richiesta nasce dalla gestione delle operazioni statunitensi nel contesto del conflitto con l’Iran. Ansari sostiene che il segretario alla Difesa abbia “ripetutamente violato il suo giuramento d’ufficio e il suo dovere vesto la Costituzione”, arrivando ad autorizzare “crimini di guerra” e a “mettendo in pericolo i militari statunitensi”, elementi che, a suo avviso, rappresentano “validi motivi per l’impeachment e la rimozione dall’incarico”.

La deputata ha inoltre sollecitato l’intervento del Gabinetto per applicare il 25esimo emendamento contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, criticandone le “dichiarazioni deliranti sulla guerra”. Secondo Ansari, “il governo dovrebbe utilizzarlo”, perché “sono in gioco il destino delle truppe americane, del popolo iraniano e le fondamenta stesse del nostro sistema globale”. A sostenere l’ipotesi di ricorrere a questo strumento sono anche altri esponenti politici, tra cui il senatore del Connecticut Chris Murphy e, in modo inatteso, anche l’ex esponente repubblicana Maga Marjorie Taylor Greene, che ha definito il presidente “fuori controllo”.