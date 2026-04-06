La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele sta vivendo una fase di forte escalation, tra attacchi militari sempre più intensi e dichiarazioni politiche dai toni estremi. I raid sulle aree urbane, le minacce incrociate e la tensione sullo Stretto di Hormuz stanno aggravando una crisi che ha già pesanti conseguenze umanitarie. Nelle ultime ore Donald Trump ha scelto ancora una volta i social per comunicare, alternando inizialmente toni duri e minacciosi nei confronti di Teheran a un successivo messaggio dal contenuto criptico. Ecco gli aggiornamenti più recenti, insieme all’indiscrezione riportata da Axios su un possibile cessate il fuoco.

Escalation militare e crisi umanitaria in Iran: gli ultimi aggiornamenti sul conflitto

Nelle ultime ore il conflitto ha registrato un’ulteriore e violenta intensificazione, con raid coordinati da Stati Uniti e Israele che hanno colpito diverse aree dell’Iran, provocando vittime e distruzioni su larga scala. Secondo fonti legate al regime, almeno 17 persone sono morte negli attacchi notturni, con il bilancio più pesante a Ghaleh Mir, dove due palazzi residenziali sono stati rasi al suolo causando 13 morti. Nella zona orientale di Teheran altri bombardamenti hanno provocato quattro vittime e sette feriti, distruggendo tre abitazioni e danneggiando circa cinquanta edifici. Le operazioni di soccorso proseguono tra le macerie alla ricerca di superstiti.

Gli attacchi hanno colpito anche infrastrutture strategiche: danneggiate strutture energetiche nei pressi dell’Università di Sharif, con blackout diffusi, e una moschea universitaria. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira “obiettivi del regime”, mentre i media iraniani parlano di bombardamenti su aree civili. Il bilancio complessivo della guerra resta incerto: Teheran aveva indicato 1.230 morti dopo la prima settimana, mentre l’Ong Hrana stima oltre 3.400 vittime, di cui circa 1.500 civili.

Particolarmente grave il dato sui civili più vulnerabili: “Ieri sera, 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran”, tra cui “4 bambine e 2 bambini di età inferiore ai 10 anni”. Nel frattempo il conflitto si allarga: un missile ha colpito un’area residenziale di Haifa causando feriti, segnale di una possibile escalation regionale. I Pasdaran hanno ribadito una linea inflessibile dichiarando che “Hormuz non tornerà mai più al suo stato precedente”, mentre cresce la tensione sul controllo di questo snodo cruciale per il traffico energetico globale. Intanto è stata annunciata anche una conferenza stampa sul pilota dell’F-15 recuperato, elemento che aggiunge ulteriori interrogativi sull’andamento delle operazioni militari.

Guerra Iran, escalation di Trump e spiragli di tregua: “In corso mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni”

Sul piano politico e diplomatico, lo scontro si fa sempre più acceso. Donald Trump ha rilanciato un duro ultimatum chiedendo la riapertura dello Stretto di Hormuz e la firma di un accordo in tempi rapidissimi: “Riaprano Hormuz e sottoscrivano un accordo entro martedì o faccio saltare tutto il Paese“. In dichiarazioni successive ha rincarato i toni: “Non ci sarà niente di paragonabile! Aprite quel c** di Stretto, pazzi bastardi, o finirete all’inferno. Lo vedrete“. Poco dopo, tuttavia, ha pubblicato il messaggio “Martedì, ore 20:00”, interpretato come un possibile slittamento della scadenza. Ieri lo stesso Trump aveva ricordato che l’ultimatum lanciato il 26 marzo sarebbe scaduto lunedì.

La risposta iraniana è stata altrettanto dura: “Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia“. Il presidente del Parlamento iraniano ha avvertito che “Tutta la nostra regione brucerà perché insisti a seguire gli ordini di Netanyahu”, mentre Mosca ha espresso irritazione chiedendo di fermare la politica degli ultimatum. Nel frattempo, secondo fonti internazionali, come riportato da Axios, sarebbero in corso contatti tra Stati Uniti, Iran e mediatori regionali per un possibile cessate il fuoco di 45 giorni, che potrebbe aprire la strada a negoziati più ampi.

Sul piano economico globale, l’Opec ha annunciato un aumento della produzione di petrolio di 206.000 barili al giorno a partire da maggio, segnale delle forti ripercussioni della crisi sui mercati energetici. Il controllo dello Stretto di Hormuz resta uno dei punti più critici dell’intera vicenda: qualsiasi blocco o instabilità nella zona rischia di avere effetti immediati sull’economia mondiale, rendendo ancora più urgente una soluzione diplomatica.