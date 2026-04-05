Operazione militare e tensioni crescenti nella guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti di Trump, Teheran smentisce l’ultimatum e respinge le minacce.

Le recenti tensioni nella guerra tra Stati Uniti e Iran hanno registrato un’ulteriore escalation tra minacce politiche di Trump, operazioni militari e azioni di risposta sul campo. Tra dichiarazioni ufficiali sempre più dure e interventi armati in diverse aree del territorio iraniano, la situazione si è sviluppata in un contesto ad alta instabilità, segnato da scontri, perdite e complesse missioni di recupero di personale militare coinvolto nei raid.

Guerra Iran, Teheran respinge il nuovo ultimatum di 48 ore di Donald Trump

Teheran ha respinto con decisione le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che aveva minacciato la distruzione di infrastrutture strategiche in assenza di un accordo entro 48 ore. Il generale Ali Abdollahi Aliabadi, intervenuto dal quartier generale di Khatam al-Anbiya, ha definito le parole americane come “un’azione impotente, nervosa, squilibrata e stupida“, sottolineando la durezza della risposta iraniana. In aggiunta, riprendendo il linguaggio utilizzato dallo stesso Trump, ha affermato che “il semplice significato di questo messaggio è che le porte dell’inferno si apriranno per voi“, evidenziando il clima di forte escalation retorica tra le parti.

Guerra, Iran durissimo contro l’ultimatum Usa: poi l’annuncio di Trump sul pilota disperso

Le operazioni sul terreno hanno coinvolto una serie di azioni militari attribuite a raid in diverse province iraniane. Nella zona di Moghan, nella provincia di Ardebil, cinque membri dei Islamic Revolutionary Guard Corps (Pasdaran) sono rimasti uccisi e uno ferito, secondo quanto riportato da IRNA. In un’altra area, nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, il bilancio complessivo degli attacchi sarebbe salito ad almeno 9 morti e 8 feriti, in operazioni collegate alla ricerca e al recupero di personale militare statunitense.

Tra gli elementi più rilevanti, l’abbattimento di un velivolo Lockheed Martin F-15E Strike Eagle ha innescato una complessa missione di recupero che ha coinvolto forze speciali, copertura aerea e supporto tecnologico avanzato. Nel corso delle operazioni sono stati impiegati anche droni MQ-9 Reaper, oltre a elicotteri come il Sikorsky UH-60 Black Hawk e velivoli da trasporto come il Lockheed C-130 Hercules. Secondo le ricostruzioni, le forze statunitensi hanno dovuto affrontare scontri a fuoco e manovre di contenimento per proteggere le squadre impegnate nel recupero. In alcune fasi, i droni avrebbero colpito obiettivi vicini al personale disperso per creare una zona sicura operativa. Allo stesso tempo, alcuni velivoli sarebbero stati distrutti intenzionalmente per evitare che cadessero in mani avversarie, mentre altri mezzi sono rimasti temporaneamente bloccati in aree remote prima dell’intervento di recupero.

Le forze speciali statunitensi sono riuscite a mettere in salvo il secondo membro dell’equipaggio rimasto disperso in Iran dopo l’abbattimento dell’F-15E avvenuto venerdì. Secondo quanto riportato da Axios, che cita fonti ufficiali americane, l’operazione ha coinvolto un’unità di commando altamente specializzata e un ampio supporto aereo. Dalle ricostruzioni emerge che sia il pilota sia l’ufficiale addetto ai sistemi d’arma sarebbero riusciti a mantenere un contatto immediato attraverso i propri dispositivi di comunicazione dopo l’uscita dal velivolo. Il recupero non è stato immediato: mentre il primo militare è stato tratto in salvo dopo alcune ore, per individuare e raggiungere il secondo componente dell’equipaggio sono state necessarie oltre 24 ore di operazioni sul terreno. L’intervento si è svolto in condizioni operative complesse, con il coinvolgimento coordinato di più assetti militari, fino al completamento della missione e al successivo rientro delle forze coinvolte fuori dal territorio iraniano.

Il salvataggio dei membri dell’equipaggio è stato descritto come un’operazione coordinata e ad alta intensità, conclusa senza vittime tra le forze statunitensi. Trump ha commentato pubblicamente l’esito della missione con toni enfatici, affermando: “NON LASCEREMO MAI INDIETRO UN GUERRIERO AMERICANO!” e ancora “LO ABBIAMO RECUPERATO!“, sottolineando il successo dell’intervento. In un altro passaggio il presidente ha dichiarato: “Dio benedica l’America, Dio benedica le nostre truppe“, evidenziando il valore simbolico attribuito all’operazione.