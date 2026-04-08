Guerra Iran, tregua a rischio dopo gli attacchi di Israele in Libano: decine di morti e feriti

Una tregua temporanea tra Stati Uniti e Iran apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente, ma le tensioni nella guerra restano altissime. Mentre si preparano nuovi negoziati, l’escalation militare in Libano con gli attacchi di Israele mettono a rischio la stabilità del cessate il fuoco.

Guerra Iran: tregua fragile, diplomazia incerta e divergenze strategiche

L’intesa raggiunta grazie alla mediazione del Pakistan ha aperto una finestra di tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, subordinata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, nodo cruciale per il commercio energetico globale. Donald Trump, dopo aver pronunciato parole estremamente dure come “Stanotte un’intera civiltà morirà”, ha accettato la sospensione delle ostilità chiarendo però: “Teheran deve riaprire lo Stretto di Hormuz”.

L’Iran ha dato un primo assenso, ma ha posto condizioni stringenti, legando la propria partecipazione ai negoziati previsti a Islamabad alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Fonti vicine al dossier indicano inoltre che Teheran potrebbe riconsiderare la riapertura dello Stretto qualora i raid continuassero, rendendo la tregua estremamente precaria.

Sul piano politico emergono profonde divergenze. Benjamin Netanyahu ha ribadito che il cessate il fuoco “non vale per il Libano”, confermando la separazione tra i due scenari e di fatto indebolendo la portata dell’accordo. Anche Donald Trump ha sostenuto questa linea, definendo le operazioni israeliane “scaramucce separate” e aggiungendo: “Va tutto bene. Beirut non era inclusa nell’accordo di tregua a causa di Hezbollah”. Intanto, restano differenze sostanziali tra il piano di pace iraniano in dieci punti e quello americano, descritto dalla Casa Bianca come una “base praticabile su cui negoziare”, segnale di una trattativa ancora lontana da un equilibrio condiviso.

Nel contesto internazionale, si moltiplicano gli appelli alla de-escalation. L’Unione europea chiede esplicitamente che la tregua venga estesa anche al Libano, mentre Recep Tayyip Erdogan invita a sfruttare l’occasione diplomatica, dichiarando: “Non si deve dare alcuna possibilità di sabotare il processo” e sottolineando che questa fase rappresenta una possibilità concreta per una soluzione duratura. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif ha richiamato tutte le parti al rispetto dell’accordo, osservando che alcune violazioni “minano lo spirito del processo di pace”. Tuttavia, il clima resta segnato da forte diffidenza: i Pasdaran hanno avvertito apertamente che “Il nostro dito resta sul grilletto, no ci fidiamo delle promesse Usa”.

Guerra Iran, tregua a rischio dopo gli attacchi di Israele in Libano: decine di morti e feriti

Mentre la diplomazia tenta di avanzare, la realtà sul terreno racconta una dinamica opposta. I bombardamenti israeliani su Beirut e su altre aree del Libano rappresentano tra le operazioni più intense dall’inizio del conflitto, con un bilancio che conta 89 vittime e oltre 700 feriti secondo il ministero della Salute libanese. Il premier libanese Nawaf Salam ha denunciato la gravità della situazione affermando che Israele “continua a espandere la sua aggressione prendendo di mira aree residenziali densamente popolate e togliendo la vita a civili disarmati”.

Questa escalation rischia di avere conseguenze dirette sull’equilibrio regionale. Teheran considera i raid una violazione indiretta della tregua e valuta una risposta militare, con fonti iraniane che affermano: “L’Iran punirà Israele in risposta al crimine commesso in Libano e alla violazione dei termini del cessate il fuoco”. Parallelamente, l’Iran ha già dimostrato la propria leva strategica bloccando temporaneamente il passaggio delle petroliere nello Stretto di Hormuz, mentre solo alcune navi hanno ripreso la navigazione dopo l’annuncio della tregua, segnale di una stabilità ancora molto fragile.

Le tensioni hanno coinvolto anche forze internazionali presenti nell’area. Un convoglio italiano della missione Unifil è stato fermato e colpito da spari di avvertimento da parte delle forze israeliane, con danni a un veicolo ma nessun ferito. Antonio Tajani ha reagito con fermezza dichiarando: “I militari italiani non si toccano” e annunciando la convocazione dell’ambasciatore israeliano. Guido Crosetto ha invece chiesto un intervento immediato delle Nazioni Unite, sottolineando che episodi simili “sono intollerabili e non devono ripetersi”.

Nel complesso, la situazione appare estremamente volatile: da un lato una tregua formale e negoziati imminenti, dall’altro un’escalation militare che continua a produrre vittime e a minare la fiducia reciproca. Le dichiarazioni dei protagonisti e i movimenti sul campo suggeriscono che il rischio di un allargamento del conflitto resta concreto, mentre ogni sviluppo dipenderà dalla capacità delle parti di trasformare questa breve pausa in un percorso reale verso la stabilità.