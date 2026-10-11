Il conflitto in Ucraina ha visto una costante escalation nel settore dell’energia, con entrambe le parti che mirano a colpire le infrastrutture vitali dell’altro schieramento. In questo scenario, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha improvvisamente lanciato una denuncia pubblica, collegando un attacco recente a una dichiarazione politica avvenuta pochi giorni prima.

Il collegamento tra le due vicende ha riacceso il dibattito internazionale sulla volontà di trovare una tregua energetica e sulla reale capacità di rispettarla.

Attacco alla centrale elettrica di Kiev con drone Shahed

Secondo quanto comunicato dal presidente Zelensky su una piattaforma social, la Russia ha effettuato un attacco contro una centrale elettrica situata nei pressi di Kiev, impiegando un drone Shahed.

L’uso di questo tipo di UAV, noto per la sua capacità di trasporto di carichi esplosivi, ha provocato danni significativi alle strutture di generazione di energia, mettendo a rischio l’approvvigionamento di elettricità per la capitale. L’incidente è stato denunciato come una chiara violazione delle norme internazionali che tutelano le infrastrutture civili e ha suscitato preoccupazione tra i residenti che temono blackout prolungati.

Ciò che ha catturato l’attenzione dei media è stato il tempismo dell’azione: l’attacco è avvenuto subito dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump aveva pubblicamente annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Zelensky ha sottolineato che il ritmo veloce con cui l’attacco è stato eseguito dimostra una volontà russa di dimostrare che la proposta di tregua non è più che una copertura diplomatica senza sostanza. L’affermazione è stata accompagnata da una richiesta esplicita di supporto internazionale per garantire la protezione delle infrastrutture critiche.

Ulteriori colpi alle infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv

Parallelamente all’attacco di Kiev, le forze russe avrebbero intensificato le operazioni nella zona orientale di Kharkiv, mirando a diverse strutture energetiche. Secondo le dichiarazioni di Zelensky, gli obiettivi includono sottostazioni elettriche, linee di trasmissione e piccoli impianti di generazione, tutti elementi chiave per mantenere l’equilibrio della rete nazionale. Questi attacchi coordinati aumentano la pressione sulla popolazione di Kharkiv, già gravata da sfollamenti e scarsità di risorse e mettono in evidenza una strategia di guerra economica volta a indebolire la capacità di resistenza ucraina.

Le autorità locali hanno riferito danni variabili, con alcune linee di trasmissione temporaneamente fuori servizio e centri di distribuzione costretti a operare a capacità ridotta. La risposta delle forze di emergenza è stata rapida, ma la riparazione di tali infrastrutture richiede tempo e risorse, soprattutto in condizioni di conflitto attivo. Il bilancio complessivo di questi attacchi sottolinea la vulnerabilità del settore energetico ucraino di fronte a un nemico che utilizza tattiche di attacco a lungo raggio e tecnologie asimmetriche.

Risonanza politica dell’accaduto

L’accaduto ha subito un’ampia eco a livello internazionale, soprattutto perché avviene in un momento in cui le potenze occidentali cercano di mediare una riduzione delle ostilità. La tregua energetica proposta da Trump era intesa come un passo verso la de-escalation, ma l’azione russa sembra contraddire apertamente tale intenzione. Zelensky ha chiesto che la dichiarazione di Trump sia accompagnata da pressioni concrete sui responsabili russi, affinché si astengano da ulteriori aggressioni alle infrastrutture civili.

Nel frattempo, le autorità statunitensi hanno ribadito la loro posizione di sostegno all’Ucraina, sottolineando che la proposta di tregua non implica una rinuncia alla difesa nazionale. Altri leader mondiali hanno invitato a una verifica indipendente degli attacchi, auspicando un ritorno al dialogo basato su fatti verificabili. Il dibattito resta acceso, e l’esito di queste tensioni influenzerà non solo la sicurezza energetica dell’Ucraina, ma anche le dinamiche geopolitiche di tutta l’Europa orientale.