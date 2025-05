Germania, stretta sui migranti, 3000 agenti alle frontiere: cosa succede per ...

E' quanto ha annunciato il neoministro dell'interno tedesco Dobrindt, sull'ingresso dei migranti in Germania e sui richiedenti asilo.

Germania, nuova decisione del neoministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt sul rafforzamento delle forze dell’ordine alle frontiere. Ecco cosa accade per i richiedenti asilo.

In una conferenza stampa a Berlino il neoministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt ha annunciato una nuova decisione molto importante e un accordo riguardante i migranti e anche i richiedenti asilo.

3000 agenti alle frontiere

Secondo la Bild, il nuovo Ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt ha dato ordine di inviare dai 2mila ai 3mila agenti federali aggiuntivi ai confini tedeschi, in aggiunta agli 11mila già in servizio.

Gli agenti di polizia dovranno lavorare su turni fino a 12 ore al giorno per far rispettare il nuovo regime. Il capo del sindacato della polizia federale, Andreas Rosskopf, ha dichiarato al quotidiano Rheinische Post che “il potenziamento delle forze al confine è iniziato”, seguendo le istruzioni date da Dobrindt.

L’accordo stipulato

L’accordo di coalizione tra l’alleanza conservatrice Cdu/Csu di Merz e i Socialdemocratici di centro-sinistra (Spd) prevede: chi arriva al confine tedesco senza documenti vedrà rifiutare il suo ingresso in Germania, compresi i richiedenti asilo.

L’accordo prevede inoltre che i controlli rafforzati alle frontiere tedesche rimangano in vigore fino a “una protezione efficace delle frontiere esterne dell’Ue”.

Il ministro ha ribadito che i numeri dell’immigrazione illegale “sono ancora troppo alti e dobbiamo ridurli” e che il governo non intende “chiudere i confini” ma procedere ad un maggiore controllo.

Le polemiche

Il punto dell’accordo, riguardante i richiedenti asilo, ha già scatenato le polemiche, con alcuni membri della SPD che hanno espresso preoccupazione per la possibile incompatibilità di questa decisione, con il diritto dell’Unione Europea. Il ministro ha però, affermato: “Vogliamo che l‘Europa dalle frontiere aperte sia di nuovo possibile, ma la situazione attuale è l’evidente disfunzionalità”.

I richiedenti asilo

Cosa accade dunque con il nuovo regime? Alle frontiere saranno inviati ben 3000 agenti di polizia che saranno autorizzati a respingere ai confini anche persone che intendono fare richiesta di asilo, per contenere l’immigrazione.

Il nuovo governo tedesco del cancelliere conservatore Friedrich Merz sta inoltre schierando migliaia di agenti di polizia aggiuntivi alle frontiere a garanzia dell’attuazione di una politica di controlli più severa. A riferirlo sono i media tedeschi. “Ho rimosso le istruzioni per la polizia di confine in base alle quali non potevano essere respinti soggetti che intendevano fare richiesta di asilo”, ha detto il ministro.