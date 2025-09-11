In un’intervista esclusiva, Katia Ricciarelli parla del passato e dell’eredità Baudo, rivelando emozioni, ricordi e opinioni sulla divisione dei beni del celebre conduttore.

L’addio mancato a Pippo Baudo: Ricciarelli racconta l’ultima volta insieme

Katia Ricciarelli torna a parlare del suo passato con Pippo Baudo, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Il celebre matrimonio durò diciotto anni, dal 1986 al 2004. Nonostante il divorzio nel 2007, il legame tra i due non si è mai completamente interrotto… “Ci siamo lasciati, ma una parte di noi resta sempre insieme”, racconta con voce ferma. Le parole scorrono tra ricordi e amarezza.

L’ex moglie del conduttore racconta il dispiacere per non essere stata aggiornata sul peggioramento della salute di Baudo negli ultimi anni. Il riferimento principale nell’intervista è a Dina Minna, storica assistente del conduttore: una figura chiave nella vita di Baudo negli ultimi tempi. “Non mi hanno permesso di essere informata. Non ho potuto salutarlo prima che andasse via”, dice Ricciarelli, con un tono che mescola dolore e incredulità. L’ultima volta che i due si sono visti risale al 2019, durante un concerto all’Arena di Verona: un abbraccio, silenzioso, senza parole. Minna era accanto a lui. Poi più nulla…

Eredità Baudo, Katia Ricciarelli e il disappunto per Dina Minna

Il dibattito sull’eredità di Pippo Baudo è esploso ieri, con l’apertura del testamento. Dina Minna riceve una parte consistente, quasi pari a quella dei figli Tiziana e Alessandro, nati dalle precedenti relazioni del conduttore. Ricciarelli non ha nascosto il suo disappunto: “Non ritengo giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri. È stato un padre per lei? A me non risulta, ma sono fatti loro”, ha dichiarato.

La cantante ha precisato di non aver mai ricevuto assegni di mantenimento dopo il divorzio e di aver concordato la separazione dei beni prima delle nozze, scelta fatta per mantenere la propria indipendenza econmica… “Lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere”, ha aggiunto con un sorriso amaro.

Non è solo l’assegnazione dell’eredità a lasciare Ricciarelli perplessa. È il silenzio di chi era vicino a Baudo. Nessuna comunicazione, nessuna possibilità di un ultimo saluto. “Ho provato a chiarire con Dina Minna… non mi ha risposto”, racconta. L’assenza di un contatto negli ultimi anni pesa ancora oggi.

Nel corso dell’intervista, Katia Ricciarelli ha anche anticipato la sua presenza a Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, in onda questo sabato su Canale 5. Tra ricordi dolorosi e non e il racconto della vita accanto a uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, il celebre soprano Katia Ricciarelli offre un ritratto sincero e personale, tra emozioni mai sopite e riflessioni sulla sua esperienza accanto al compianto Pippo Baudo.