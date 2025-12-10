L’aggressione a Andrea Joly da parte di militanti di CasaPound ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza dei giornalisti e sui rischi legati al reportage in contesti di tensione politica. Il caso, avvenuto il 20 luglio 2024 davanti al circolo Asso di Bastoni a Torino, ha portato alla condanna dei responsabili, sottolineando l’importanza di tutelare la libertà di stampa anche in situazioni di conflitto.

Aggressione al giornalista Andrea Joly: risarcimenti e reazioni delle parti civili

Oltre alla condanna, il tribunale ha disposto il risarcimento dei danni nei confronti di Joly e delle associazioni di categoria costituite parte civile: l’Ordine dei giornalisti nazionale e regionale, la Federazione Nazionale Stampa Italiana e l’Associazione Stampa Subalpina. Per questi enti, sono state stabilite provvisionali comprese tra 1.500 e 3.500 euro, mentre per il giornalista sono stati già riconosciuti 2.694 euro a titolo di spese legali, in attesa della definizione definitiva in sede civile.

Commentando la sentenza, Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, ha sottolineato: “L’esito del processo sia un monito per chi aggredisce e intimidisce i giornalisti”, mentre Silvia Garbarino, segretaria dell’Associazione Stampa Subalpina, ha aggiunto: “Useremo le somme dei risarcimenti per istituire un fondo dedicato ai colleghi vittime di aggressioni, intimidazioni e querele temerarie”. Dal canto loro, i rappresentanti di CasaPound hanno definito le condanne “sproporzionate e inique”, sostenendo che non si trattò di un attacco alla libertà di stampa, ma di un diverbio tra privati.

Aggressione al giornalista Andrea Joly: il tribunale di Torino ha condannato i militanti di CasaPound

Il tribunale di Torino ha inflitto una pena di un anno di reclusione a quattro militanti di CasaPound coinvolti nell’aggressione del giornalista de La Stampa Andrea Joly, avvenuta il 20 luglio 2024 davanti al circolo di estrema destra Asso di Bastoni. In quella circostanza, Joly stava filmando la festa all’esterno del locale, a cui partecipavano numerosi attivisti del gruppo, quando è stato avvicinato e aggredito dopo aver rifiutato di consegnare il telefono. Secondo quanto emerso dai filmati, uno degli aggressori lo ha afferrato per il collo e scaraventato a terra, mentre i residenti vicini urlavano chiedendo di lasciarlo andare.

I condannati, Marco Berra, Paolo Quintavalla, Euclide Rigato e Igor Bosonin, hanno ricevuto una condanna per lesioni aggravate e violenza privata, con la sola revoca della sospensione condizionale per Bosonin, che dovrà quindi scontare la pena in carcere. Il giudice Luca Barillà ha accolto integralmente le richieste del pubblico ministero Paolo Scafi.