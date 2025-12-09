Una ragazza di 23 anni ha raccontato di essere stata stuprata la notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre, poco dopo la mezzanotte, all’uscita della fermata Jonio della metro B a Roma. L’allarme è scattato alcune ore più tardi, quando la giovane si è recata in ospedale per ricevere assistenza e denunciare l’accaduto.

Ragazza bloccata da tre uomini e stuprata a Roma

Una studentessa di 23 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nei pressi della fermata Jonio della metro B1, nell’area tra Val Melaina e Tufello. L’episodio risalirebbe alle prime ore del mattino, poco dopo la mezzanotte tra il 6 e il 7 dicembre.

La giovane, appena uscita dalla stazione, sarebbe stata sorpresa a pochi passi dall’ingresso e assalita improvvisamente. Secondo quanto riferito, due uomini l’avrebbero bloccata mentre un terzo avrebbe compiuto l’abuso, per poi dileguarsi rapidamente.

Ragazza bloccata da tre uomini e stuprata a Roma: indagini in corso e caccia ai responsabili

Dopo l’aggressione la ragazza si è recata autonomamente in ospedale, dove ha raccontato quanto accaduto a medici e forze dell’ordine. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per violenza sessuale e ha disposto l’acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona e all’interno della metropolitana, per ricostruire con precisione i movimenti della vittima e verificare se gli aggressori si trovassero già sul treno.

La 23enne ha dichiarato di non essere riuscita a stabilire con certezza l’età degli uomini, apparsi all’improvviso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Montesacro con il supporto del nucleo investigativo, impegnati nell’identificazione dei tre responsabili.