L’uomo, inoltre, l’avrebbe anche picchiata e insultata. Il 41enne ora si trova nel carcere di Vallo della Lucania, la misura cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Nocera sulla richiesta della Procura di Nocera Inferiore. L’uomo è indagato anche per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Orrore a Salerno, arrestato per violenza sessuale sulla figlia minorenne: il comunicato della Procura

I Carabinieri di Agropoli hanno, come detto, arrestato un uomo di 41 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minorenne. L’uomo ora si trova nel carcere di Vallo della Lucania, ma ecco cosa si legge nel comunicato della Procura di Nocera Inferiore, guidata dal procuratore Roberto Lenza: “è indagato per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi.” L’ordinanza applicativa è arrivata a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri della stazione locale.