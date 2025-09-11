Un drammatico caso familiare sta scuotendo Capistrello, nell’Aquilano. Le autorità hanno aperto un’indagine dopo segnalazioni della madre di un ragazzo di 17 anni, che sarebbe stato vittima di abusi da parte del padre. Gli inquirenti stanno ricostruendo la vicenda, ascoltando le persone coinvolte e valutando tutte le circostanze emerse.

Padre arrestato per presunti abusi sul figlio minorenne

Un uomo di 50 anni residente a Capistrello, in provincia dell’Aquila, è stato posto in custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver compiuto abusi sessuali sul figlio di 17 anni. La misura, disposta dal gip del Tribunale di Avezzano, segue un’indagine avviata dopo che il ragazzo si è confidato con la madre sulle presunte violenze subite.

Secondo quanto riportano Il Centro e Il Messaggero, gli episodi contestati sarebbero iniziati dopo che l’uomo, separato dalla moglie, aveva preso una nuova abitazione, tornando così ad avere un contatto con il figlio.

17enne vittima di abusi, padre finisce in carcere: indagine e tutela del minore

La denuncia della madre ha permesso alle autorità di avviare una complessa attività investigativa, durante la quale il 17enne è stato ascoltato in modalità protetta. L’indagato respinge ogni accusa, sostenendo che si tratti di un complotto orchestrato dall’ex moglie.

Gli inquirenti, grazie a verifiche incrociate e approfondimenti mirati, hanno ritenuto sufficienti gli elementi raccolti per disporre la custodia cautelare. Il caso sarà seguito anche dai servizi sociali, che accompagneranno il ragazzo in un percorso di protezione e sostegno psicologico.