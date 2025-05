Un nuovo caso di presunti abusi ai danni di una minore scuote il territorio dell’Empolese Valdelsa. I genitori di una bambina di 8 anni hanno presentato denuncia dopo un episodio che si sarebbe verificato durante una visita scolastica in una fattoria della zona. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Empoli, bambina vittima di presunti abusi in gita

I genitori di una bambina di 8 anni hanno presentato denuncia per un presunto episodio di violenza sessuale ai danni della figlia, che si sarebbe verificato durante una visita a una fattoria nell’area dell’Empolese Valdelsa. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, la minore avrebbe riferito di essere stata oggetto di attenzioni fisiche indesiderate da parte di un ragazzo di circa 18 anni, impiegato nell’azienda agricola.

Empoli, bambina vittima di presunti abusi in gita: i genitori sporgono denuncia

La famiglia, residente nell’area del Comprensorio del Cuoio, si trovava in visita a una fattoria per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta. Fin dai primi momenti, un giovane dipendente della struttura, di circa 18 anni, avrebbe riservato particolari attenzioni alla bambina: inizialmente l’avrebbe aiutata a montare su un asino, poi si sarebbe offerto di accompagnarla a fare merenda in un locale interno all’azienda agricola. Al momento del ritorno dai genitori, la piccola avrebbe però raccontato di aver subito un atto di natura sessuale.

La minore è stata subito condotta all’ospedale di Empoli e successivamente trasferita al Meyer di Firenze per accertamenti. Il giorno seguente, i genitori si sono recati presso la caserma dei carabinieri di San Miniato, dove hanno formalizzato la denuncia. Sulla vicenda stanno ora indagando i militari dell’Arma.