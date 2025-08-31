Il presunto assassino è stato localizzato poco dopo ed arrestato: le mani erano ancora sporche di sangue

Una lite scoppiata nel parcheggio di un supermercato, poi il brutale e mortale attacco. É quanto avvenuto nelle scorse ore a Catania dove un 40enne è stato ucciso a coltellate da un parcheggiatore abusivo che, poco dopo aver compiuto il delitto, si è allontanato. L’uomo avrebbe estratto improvvisamente il coltello colpendo ripetutamente la vittima all’addome.

Immediatamente sono scattate le sue ricerche e non molto tempo dopo è stato rintracciato con le mani ancora sporche di sangue.

Lite sfocia nel sangue: 40enne ucciso da un parcheggiatore abusivo

Stava tentando di ripulirsi le mani con l’acqua di una fontana in via Aretusa. Mani che, il presunto killer di un 40enne, aveva ancora sporche del sangue di Alessandro Indurre, la vittima morta a seguito delle ferite riportate all’addome, fendenti inferti dal parcheggiatore abusivo al culmine di una lite. Il diverbio, stando alla ricostruzione dei fatti, sarebbe scoppiato in corso Sicilia: successivamente l’uomo è stato notato nel quartiere San Cristoforo dai militari, che lo stavano cercando. Sono stati rinvenuti anche i pantaloni, ugualmente sporchi di sangue, che nel frattempo l’autore dell’omicidio aveva cambiato sostituendoli con un nuovo paio.

L’assassino è un extracomunitario noto per essere un parcheggiatore abusivo della zona. I soccorritori del 118 hanno raggiunto il luogo dell’aggressione in tempi rapidi ma il 40enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L’assassino avrebbe percorso poco più di un chilometro e mezzo prima di essere rintracciato: i militari si sono insospettiti nel notare il suo strano atteggiamento e dopo averlo fermato per un controllo si sono resi conti che il suo identikit corrispondeva con quanto diffuso nei minuti precedenti dagli investigatori. Fermato e arrestato è ora accusato di omicidio aggravato.