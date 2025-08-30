Il centro di Evreux, in Francia, è stato teatro di un grave incidente: un’auto ha travolto la folla davanti a un locale notturno. Le autorità sono intervenute tempestivamente, arrestando tre sospetti legati all’accaduto. I testimoni parlano di momenti di panico e confusione, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.

Francia, auto sulla folla: grave bilancio

Nella notte tra venerdì e sabato, il centro di Evreux è stato teatro di un grave episodio: un uomo avrebbe investito deliberatamente un gruppo di persone con la propria auto, causando la morte di una persona e il ferimento di altre cinque, due delle quali in condizioni critiche.

Secondo quanto reso noto dalla procura, il fatto si sarebbe verificato intorno alle quattro del mattino, subito dopo una lite scoppiata all’interno di un bar.

Francia, auto sulla folla: tre arresti

Le autorità hanno spiegato che, in seguito alla lite, il conducente avrebbe preso il veicolo e retrocesso ad alta velocità tra la folla presente fuori dal locale. Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate in relazione all’accaduto.

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio e tentato omicidio, precisando che al momento non risultano collegamenti con atti di terrorismo e che il movente sembra riconducibile esclusivamente alla disputa avvenuta nel bar.