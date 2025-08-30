Notte di paura a Como quando un’auto di grossa cilindrata ha distrutto l’ingresso di una nota discoteca, seminando il panico tra i presenti. Testimoni raccontano scene concitate, con clienti in fuga e danni ingenti al locale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini sull’accaduto.

Como, auto distrugge l’ingresso di una nota discoteca: panico tra i presenti

Un grave incidente ha interrotto la tranquillità della notte quando un’automobile si è schiantata contro le strutture esterne della discoteca Modà di Erba, in provincia di Como. L’episodio, avvenuto intorno alle 3 del mattino di oggi, sabato 30 agosto, ha mobilitato immediatamente soccorsi e forze dell’ordine. Fortunatamente, nessuna persona ha riportato ferite gravi, nonostante la violenza dell’impatto che ha danneggiato principalmente elementi metallici e arredi esterni del locale.

Como, auto distrugge l’ingresso di una nota discoteca: indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto ha perso il controllo per motivi ancora da chiarire, finendo la corsa contro le pertinenze della discoteca. Sul posto sono intervenute due ambulanze, supportate da un’automedica, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. I carabinieri hanno avviato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. I due occupanti del veicolo, sebbene coinvolti nello schianto, sono rimasti illesi.