Nella notte a Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese, due auto sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale. Sette giovani si trovavano a bordo dei veicoli e quattro di loro sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale per accertamenti.

Incidente notturno a Lavena Ponte Tresa: due auto coinvolte

Nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto, intorno alle 2:30, un violento scontro tra due autovetture ha scosso Lavena Ponte Tresa lungo la strada statale 233, in un tratto caratterizzato da curve e asfalto bagnato a causa delle piogge delle ore precedenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso ai feriti, utilizzando anche strumenti come il divaricatore idraulico per facilitare le operazioni.

Incidente tra due auto a Lavena Ponte Tresa: sette ragazzi coinvolti, le loro condizioni

Il bilancio dell’incidente conta sette giovani tra i 18 e i 19 anni, cinque ragazzi e due ragazze. Quattro di loro sono stati trasferiti in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese, mentre gli altri hanno riportato ferite più lievi.

Le autorità stanno ancora accertando la dinamica dello scontro, avvenuto in un tratto in pendenza con tornanti, mentre la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi del caso.