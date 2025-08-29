Un nuovo dramma sulle strade italiane ha sconvolto la comunità locale: un frontale violento sulla superstrada Cassino-Sora ha provocato un bilancio tragico. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre i soccorritori hanno lavorato freneticamente per estrarre le persone coinvolte dai mezzi distrutti.

Incidente superstrada Cassino-Sora: interventi di soccorso e gestione del traffico

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro, mentre la superstrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, causando disagi e lunghe code. L’area è stata messa in sicurezza e transennata per consentire rilievi e operazioni di soccorso.

Tragico frontale sulla superstrada Cassino-Sora: drammatico bilancio

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la superstrada, nei pressi dello svincolo per Casalucense, nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido, nel sud della provincia di Frosinone.

Due veicoli si sono urtati frontalmente, causando una tragedia: un uomo di 51 anni ha perso la vita sul colpo, mentre un giovane di 32 anni ha riportato ferite gravissime.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il ferito dalle lamiere, successivamente affidato ai sanitari dell’Ares 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove resta in condizioni critiche.