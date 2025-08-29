Un colpo improvviso contro l’albero della barca, la caduta in mare e poi la tragedia: così un 62enne ha perso la vita dopo essere stato travolto dall’elica del motore.

Incidente fatale in barca a vela: 62enne colpito dall’albero e risucchiato dall’elica

Un’escursione in barca si è trasformata in dramma nelle acque antistanti il capoluogo dorico.

Un uomo di 62 anni, residente ad Ancona, ha perso la vita dopo essere caduto in mare in seguito a un violento colpo ricevuto dall’albero della vela. La caduta lo ha fatto finire vicino al motore dell’imbarcazione, dove è stato investito dalle pale dell’elica.

Le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo, nonostante l’immediata richiesta di aiuto e l’intervento della Guardia costiera.

Incidente in barca a vela: soccorsi inutili e figlio sotto choc

Sul posto sono intervenute la Capitaneria di porto, i vigili del fuoco e i sanitari della Croce Gialla e della Croce Rossa, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Tra le persone a bordo c’era anche il figlio della vittima, che ha provato disperatamente a prestare i primi soccorsi al padre prima di crollare per lo shock, tanto da essere accompagnato all’ospedale di Torrette per accertamenti.

La Procura è stata informata dell’accaduto e l’imbarcazione è stata rimorchiata a riva per gli ulteriori rilievi.