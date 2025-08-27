Era scappata dalla guerra in Ucraina con la speranza di costruirsi una vita lontano dalle bombe. Negli Stati Uniti, però, ha trovato la morte: una giovane di 23 anni è stata uccisa da un senzatetto.

Scappa dalla guerra in Ucraina, trova la morte negli Stati Uniti

Aveva lasciato l’Ucraina distrutta dalla guerra con il desiderio di ricostruire il proprio futuro in un Paese sicuro.

Per Iryna Zarutska, 23 anni, quel sogno si è trasformato in un incubo lo scorso venerdì sera a Charlotte, in Carolina del Nord. La giovane è stata aggredita e colpita a morte con diverse coltellate nella stazione della metropolitana East/West Boulevard, poco prima delle 22. Gli agenti del dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg, intervenuti sul posto, ne hanno constatato il decesso.

Scappa dalla guerra in Ucraina: uccisa a coltellate da un clochard

Il responsabile dell’omicidio sarebbe Decarlos Brown Jr., 34 anni, un senzatetto con un passato criminale segnato da furti, rapine e minacce. Fermato subito dopo l’attacco, l’uomo è stato arrestato ma davanti agli inquirenti avrebbe scelto di non rilasciare dichiarazioni. Ancora ignoto il movente che lo avrebbe spinto a compiere un atto così brutale.

Nel frattempo, sulla piattaforma GoFundMe, i familiari di Iryna hanno avviato una raccolta fondi. Nel loro messaggio hanno espresso tutta la sofferenza per una perdita che definiscono insostenibile e impossibile da colmare.