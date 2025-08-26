Silvana Damato, tabaccaia di 69 anni in pensione, è stata trovata morta lo scorso 8 agosto nella sua vasca da bagno. I Ris sono tornati nell’abitazione della donna per trovare nuove tracce e capire come sia morta la donna.

Milano, donna trovata morta nella vasca da bagno

Era lo scorso 8 agosto quando la tabaccaia di 69 anni in pensione, Silvana Damato, è stata trovata morta all’interno della sua vasca da bagno a Milano.

A dare l’allarme erano stati gli amici della donna, preoccupati perché non si era presentata alla partita a carte che avevano organizzato. Nel momento in cui i Vigili del Fuoco hanno fatto irruzione nell’appartamento della Damato, calandosi dal tetto poiché la porta di casa era chiusa dall’interno, hanno fatto la tragica scoperta. Silvana Damato era supina nella vasca piena d’acqua, con indossa la vestaglia, con il viso tumefatto e una ferita al collo.

Donna trovata morta nella vasca da bagno: i Ris cercano tracce in casa

Si continua a indagare per risolvere il giallo della morte di Silvana Damato, tabaccaia 69enne in pensione trovata morta lo scorso 8 agosto nella sua vasca da bagno a Milano. I Ris, al fine di scovare nuove tracce, sono tornati a casa della donna con il Luminol, sperando di trovare magari delle tracce di sangue.