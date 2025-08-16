Il corpo di una 69enne è stato scoperto morto nella vasca della sua abitazione a Bruzzano. La procura apre un fascicolo, mentre gli inquirenti cercano tracce e riscontri.

Una donna è stata trovata morta nella vasca di casa sua, e il ritrovamento lascia aperti dubbi e interrogativi sulla sua tragica fine. Al momento sembrano esserci più domande che risposte. Il ritrovamento lascia un alone di mistero: troppe domande restano senza risposta, troppo poco chiaro per tirare conclusioni…

Il ritrovamento della donna morta nella vasca

Silvana Damato, 69 anni, pensionata ed ex tabaccaia della Stazione Centrale di Milano, è stata trovata morta venerdì 8 agosto nella vasca di casa sua a Bruzzano. Il corpo immerso nell’acqua. Cos’è accaduto? I vigili del fuoco, chiamati dai vicini preoccupati, hanno trovato la donna già senza vita… Distesa supina, il volto all’insù, occhi tumefatti. Indossava la sua vestaglia. Sul collo una ferita, ma nessuna traccia di sangue. Il silenzio dell’appartamento era pesante, rotto solo dal rumore dell’acqua che ancora gocciolava. La procura di Milano ha subito aperto un’indagine per omicidio.

Indagini in corso sulla donna morta nella vasca e sulla scena

Gli investigatori sono tornati più volte nell’appartamento. Cosa non torna? Carabinieri con il luminol, alla ricerca di tracce biologiche. Esami approfonditi sul corpo della donna sono già programmati. Ogni dettaglio sarà analizzato. Gli inquirenti vogliono capire se la ferita al collo della donna morta nella vasca sia collegata direttamente alla morte o se ci siano altri fattori. Silvana, conosciuta e stimata da tutti, ora è al centro di un mistero che sembra complicarsi ogni ora che passa.